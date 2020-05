Acontece Fundação lança APP para novos Planos de Previdência

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação)

O novo aplicativo viabiliza todo o processo de ingresso ao Plano Família Previdência pelos usuários, e além disso, o app Família Prev oferece facilidades como a simulação da poupança previdenciária. Após ter a adesão aprovada, o participante poderá iniciar sua poupança previdenciária e acompanhar a evolução pelo site e pelo app Meu Plano que já disponível hoje (19) para todos os participantes, tanto na App Store, como no Google Play.

“Lançamos esse produto em um momento no qual as entidades de previdência precisam estabelecer novos canais de relacionamento com seus públicos. Criamos alternativas para que as pessoas continuem investindo no futuro, com a segurança que precisam nesse momento delicado no qual têm que respeitar o distanciamento social”, afirma o diretor-presidente da Fundação, Rodrigo Sisnandes Pereira.

No processo de adesão digital, o app apresenta três passos: inclusão de dados pessoais; definição do valor de contribuição e envio de documentação por fotos. As propostas de adesão enviadas pelo app serão analisadas pela equipe da Fundação. Estão aptas a firmar poupança previdenciária pessoas e seus familiares vínculos a associações que firmaram possibilidade de adesão aos planos da Fundação, como associados da ABRH-RS, do SEPRORGS, do SINDHA e da ADJORI.

“O app Família Prev faz parte do Projeto Fundação Digital, no qual estamos transformando nossos processos com novos modelos, mais ágeis, criativos, competitivos e sem burocracia, para atender um público cada vez mais exigente por soluções que facilitem sua vida. As pessoas estão entendendo que previdência privada é uma necessidade presente para garantir o seu futuro. E as soluções para atender essa necessidade estão mais acessíveis com as ferramentas digitais como o nosso app Família Prev”, afirma Sisnandes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece