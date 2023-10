Mundo Israel afirma que matou dezenas de integrantes do Hamas e atingiu mais de 600 alvos do grupo terrorista nos últimos dias

Tanques israelenses ingressaram na Faixa de Gaza para atacar o grupo terrorista Foto: Reprodução de vídeo Tanques israelenses ingressaram na Faixa de Gaza para atacar o grupo terrorista. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

As FDI (Forças de Defesa de Israel) informaram nesta segunda-feira (30) que mataram dezenas de integrantes do Hamas e atingiram mais de 600 alvos do grupo terrorista nos últimos dias, enquanto continuam expandindo as operações terrestres na Faixa de Gaza.

Israel está “avançando gradualmente de acordo com o plano”, disse o principal porta-voz militar do país, contra-almirante Daniel Hagari. “As tropas das FDI mataram dezenas de terroristas que se estabeleceram em edifícios e túneis e tentaram atacar as tropas”, afirmou em um comunicado.

Desde o início da guerra, em 7 de outubro, 9,7 mil pessoas já morreram. As vítimas são 8,3 mil palestinos e 1,4 mil israelenses, segundo informações divulgadas pelos governos de cada região.

