Mundo Israel afirma que o Hamas rouba combustível de hospital em Gaza e anuncia a morte de mais um comandante do grupo terrorista

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

A guerra entre Israel e Hamas começou no dia 7 de outubro Foto: Reprodução de vídeo A guerra entre Israel e Hamas começou no dia 7 de outubro. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, afirmou, em um pronunciamento nesta sexta-feira (3), que o Hamas está roubando combustível de um hospital em Gaza para usar em atos terroristas.

“Revelamos uma gravação de um funcionário do sistema de saúde de Gaza falando às nossas forças e descrevendo como o Hamas está retendo tanques de combustível no Hospital de Shifa, fazendo uso explícito deles para o terror e roubando-os do hospital”, disse Hagari.

“Enquanto o Hamas afirma que o combustível nos hospitais está acabando, eles o roubam de doentes para fins terroristas. Continuaremos a expor ao mundo os atos do Hamas e como eles cinicamente usam a população como escudo humano”, prosseguiu.

Comandante morto

As Forças de Defesa de Israel anunciaram nesta sexta a morte de mais um comandante do Hamas. Desta vez, as tropas mataram Mustafa Dalul, que era responsável por comandar membros do grupo terrorista no combate aos soldados de Israel na Faixa de Gaza.

Durante a operação terrestre que está em curso na região, Israel afirmou ter matado vários terroristas. As tropas também localizaram material de inteligência, explosivos e armas em um edifício em Beit Hanoun, no Nordeste da Faixa de Gaza.

Hezbollah

Israel informou também que bombardeou alvos do Hamas no Líbano na quinta (2) e nesta sexta-feira, em resposta a ataques conduzidos pelo grupo armado.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, dois soldados israelenses ficaram feridos depois que um drone atacou um posto militar na fronteira entre os dois países.

https://www.osul.com.br/israel-afirma-que-o-hamas-rouba-combustivel-de-hospital-em-gaza-e-anuncia-a-morte-de-mais-um-comandante-do-grupo-terrorista/

