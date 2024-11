No fim da noite de quarta-feira (27), Israel impôs um toque de recolher a moradores do Sul do Líbano para poder controlar a possível movimentação de tropas do Hezbollah.

A alegação de Israel de que o grupo extremista rompeu a trégua se baseia em um dos pontos mais questionados do acordo: o de que as forças israelenses podem reagir caso julguem que o grupo extremista segue com operações no Sul do Líbano.

Pelo acordo, as tropas dos dois lados se retirarão gradualmente do Sul do Líbano, a região que faz fronteira com Israel e é reduto do Hezbollah. Agora, tropas do próprio Exército libanês e da ONU serão responsáveis pela segurança da região, com supervisão dos Estados Unidos e da França, que mediaram o acordo.