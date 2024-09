Mundo Israel mata o chefe do Hamas no Líbano

30 de setembro de 2024

Fateh Sherif Abu el-Amin foi morto em um ataque aéreo em um campo de refugiados palestinos Foto: Reprodução de vídeo Fateh Sherif Abu el-Amin foi morto em um ataque aéreo em um campo de refugiados palestinos. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O chefe do Hamas no Líbano, Fateh Sherif Abu el-Amin, foi morto em um ataque aéreo israelense nesta segunda-feira (30). O próprio grupo terrorista confirmou a informação. O Hamas atua principalmente na Faixa de Gaza, onde foi fundado, mas também tem bases na Cisjordândia e no Líbano.

As Forças Armadas de Israel também confirmaram a morte e disseram que el-Amin foi “eliminado” junto da sua esposa e filhos durante um ataque na cidade de Tiro, no Sul do Líbano, que vem sendo alvo de bombardeios israelenses desde a semana passada.

“Fatah Sharif Abu el-Amin, o líder do Hamas no Líbano e membro da liderança do movimento no exterior, foi morto em um bombardeio contra sua casa, na zona rural de Al Bass, no Sul do Líbano”, informou o Hamas em comunicado.

O bombardeio que matou al-Amin teve como alvo sua residência, que fica em um campo de refugiados palestinos perto da cidade de Tiro.

