Flávio Pereira Itália sofre com inflação da energia e dos combustíveis causados pelo lockdown e pela guerra

Por Flavio Pereira | 27 de abril de 2022

O colunista ontem defronte a sede do Senado Italiano, preparando seu boletim para a Rádio Pampa. (Foto: Reprodução)

O colunista chegou na Itália na segunda-feira e desde então tem observado as possíveis repercussões da reeleição de Emmanuel Macron na presidência da França, na mídia, e no cotidiano dos italianos. A preocupação é bem menor do que seria, caso não estivesse em andamento uma imprevisível guerra entre Rússia e Ucrânia. Os comentaristas econômicos e analistas políticos, assim como os cidadãos italianos parecem hoje mais preocupados com a previsão de um longo verão quente e com dificuldades no acesso ao ar condicionado. A razão é bastante simples: a Itália depende um pouco da importação de petróleo, e muito do fornecimento de gás russo e, para isso, o governo está baixando normas para regular o uso do ar condicionado.

Custo da energia

Na Itália, 15% das necessidades de petróleo são importadas da Rússia, e no período de um ano o custo da energia para os italianos aumentou de 20 para 110 euros por megawatt hora, com picos de 320 euros. Estas informações deveriam ser do conhecimento de conhecidos políticos de oposição, e da mídia comprometida no Brasil, que vê e critica os índices de inflação, e do custo da energia, sem contextualizar tudo isso com o que acontece no mundo pós-pandemia, e sob efeito de uma guerra.

Decreto para regular uso do ar condicionado

Um decreto do governo italiano determina aos cidadãos, que no verão, para reduzir o consumo de energia, os sistemas de ar condicionado não deverão baixar dos 25/28 graus Celsius. E o mesmo decreto define ainda que os italianos, durante o próximo inverno só poderão aquecer seus os quartos num máximo entre 19 a 21 graus. Essas medidas surgem depois de uma série de dificuldades que a economia enfrenta, devido ao lockdowun imposto pelo governo. Hoje ainda são rigorosas as exigências para o uso de máscara em estabelecimentos públicos e privados. Mesmo assim, a grande indústria do turismo e com ela, o setor de serviços, começa a retomar o fôlego, gerando empregos, e fazendo novamente movimentar o círculo virtuoso da economia.

STF continua sendo o maior foco de insegurança jurídica

O ministro do STF Alexandre de Moraes deixou claro ontem que a Suprema Corte passa vergonha e representa hoje a maior fonte de insegurança jurídica do Brasil. Para ele, o indulto previsto na Carta Constitucional, não vale apenas quando editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Por essa leitura bem seletiva da Constituição, o ministro do STF decidiu que mesmo com o indulto presidencial, o deputado Daniel Silveira fica inelegível.

