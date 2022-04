Flávio Pereira A inflação da guerra já invade com força a Europa

Por Flavio Pereira | 28 de abril de 2022

O colunista ontem, conferindo as noticias da Itália no Aeroporto Leonardo Da Vinci,em Roma. (Foto: Divulgação)

O avanço da inflação é, sem dúvida, a grande preocupação dos governos europeus nesta fase pós-pandemia. A Itália, por exemplo, que até bem pouco tempo foi submetida a rigorosas restrições de circulação, e onde o famoso “fique em casa, que a economia a gente vê depois” – este mantra sinistro já conhecido dos brasileiros –, teve afetada fortemente sua economia. E agora, vê-se diante de um novo impacto gerado pela incerteza no fornecimento do gás e do petróleo russo e pela retração do comércio no mercado europeu. Essa incerteza já impacta a economia, faz crescer a inflação e chega aos produtos de consumo diário.

Guerra é o tema dominante

As principais manchetes dos jornais italianos estão focadas na guerra Russia x Ucrânia. Ontem, ao embarcar no aeroporto Leonardo Da Vinci em Roma, com destino a Madri, o colunista fez um rápido balanço das principais manchetes dos jornais. Em todos, o destaque para a cobertura da guerra. O Corrierie Della Sera, um dos destaques da mídia impressa italiana, por exemplo, dedicou na sua edição desta quarta-feira, quase metade da primeira página, a repercussões da guerra. Em muitas delas, a preocupação com os reflexos da guerra na economia de países europeus, e em especial na Itália. Algo que já ultrapassa as fronteiras da Europa e torna-se cada vez mais uma preocupação da economia mundial.

TSE descumpre a lei e não revela documentos com sugestões do Ministério da Defesa

A Lei de Acesso à Informação, válida para todos os poderes, desde prefeitos até o presidente da República, parece que não vale para o Tribunal Superior Eleitoral. A Corte Eleitoral recusou o pedido do deputado Filipe Barros (PL-PR) para enviar documentos sobre as eleições brasileiras. O deputado, valendo-se da Lei de Acesso à Informação, solicitou que o TSE disponibilizasse o conteúdo das sugestões feitas pelo Ministério da Defesa para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro e outros documentos sobre as reuniões da comissão de transparência do Tribunal. O TSE indeferiu o pedido e alegou que o “as sugestões e pareceres de terceiros acerca do processo eleitoral não constituem informação administrativa do próprio Tribunal, não podendo ser compartilhadas”.

O que diz a Lei de Acesso à Informação?

A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e é aplicável aos três poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Marco Aurélio: “Indulto não passa pelo crivo do Supremo”

Não há como desprezar o recado claro dado pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sobre as trapalhadas das recentes envolvendo a Suprema Corte, em especial o transtornado ministro Alexandre de Moraes.

A mídia em geral deu espaço discreto, mas o que disse Marco Aurélio ao ser indagado acerca do perdão concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira, após a sua condenação a impressionantes 8 anos e 9 meses de prisão pela Corte, pelo inexistente crime de opinião, merece reflexão. Para o ex-ministro Marco Aurélio, sob o ponto de vista jurídico, o indulto “não passa pelo crivo do Supremo”. Ele voltou a expressar preocupação ao comentar que “se eu não fosse um homem otimista por criação na família e por minha vida no serviço público, minha vida como integrante do colegiado julgador, eu recearia até para próxima presidência da Justiça Eleitoral que está a cargo do ministro Alexandre de Moraes”.

Recorde-se que ainda no inicio desse famigerado “Inquérito das Fake News”, o ministro Marco Aurélio advertira que ele é “uma afronta ao sistema acusatório do Brasil” e que “magistrados não devem instaurar [inquéritos] sem previa percepção dos órgãos de execução penal. Ministros devem se manter distantes da coleta de provas e formulação da acusação”.

Eduardo Leite: derretendo o crédito político

A surpreendente perda de credibilidade do ex-governador gaúcho Eduardo Leite junto às principais lideranças políticas do país – exceção do seu grupo que tem como mentor o deputado Aécio Neves – tem feito derreter seu cacife político que até algumas semanas atrás era muito elevado. As idas e vindas nas decisões do governador têm transformado sua figura política em um personagem com o qual é temerário firmar acordos. Essa é leitura que os aliados do ex-governador João Dória, pré-candidato do PSDB à presidência da República, que derrotou Leite numa prévia interna do partido, com toda razão, têm feito chegar à mídia.

