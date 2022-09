Dicas de O Sul IX Congresso de Direito Tributário ocorre nos dias 6 e 7 de outubro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

O evento é promovido pelo IARGS em parceria com a ABDT. (Foto: Reprodução)

O IX Congresso de Direito Tributário – Questões Polêmicas será realizado nos dias 6 e 7 de outubro no auditório da AIAMU (Associação dos Auditores-Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre), no Centro Histórico da Capital.

Ao todo, 22 palestrantes estarão presentes em duas conferências e sete mesas de debates. O evento é promovido pelo IARGS (Instituto dos Advogados do RS) em parceria com a ABDT (Academia Brasileira de Direito Tributário).

Nesta edição, o professor homenageado será o Dr. Marciano Buffon, escolhido por unanimidade pela comissão organizadora do congresso. A coordenadora-geral do evento é a advogada mestre em Direito Tributário Alice Grecchi, vice-presidente e diretora do Departamento de Direito Tributário do IARGS.

De acordo com ela, o congresso é de “extremo interesse” tanto para contribuintes quanto para o Fisco, pois “trará luz a assuntos polêmicos”.

Para inscrições e mais informações sobre o evento, basta acessar https://tributario2022.eventize.com.br/.

