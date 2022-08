Flávio Pereira Jair Bolsonaro cara a cara com Lula: “o seu governo foi o mais corrupto da história do Brasil”

Por Flavio Pereira | 29 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jair Bolsonaro no debate de domingo. (Foto: Reprodução vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro foi direto ontem no debate com os demais candidatos. Dirigindo-se ao ex-presidiário Lula, afirmou: “o seu governo foi o mais corrupto da historia do Brasil”, citando dados sobre a corrupção na Petrobras e informações sobre a delação do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci: “o Palocci revelou que foi reservada uma conta de R$ 300 milhões de reais de propina que o sr recebia em pacotes de dinheiro”. Lula não respondeu e lembrou as medidas que seu governo tomou para a transparência e o combate à corrupção. Além de Lula e Bolsonaro, participaram do debate na Rede Bandeirantes os candidatos Felipe D’Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

Bolsonaro diz que há harmonia entre os poderes, mas critica “ativismo judicial”

O presidente Jair Bolsonaro também reiterou ontem no debate promovido pela Rede Bandeirantes, que “de minha parte não falta respeito aos demais poderes”. Bolsonaro atribuiu atritos com alguns partidos “ao fato de que escolhi ministros por critérios tecnicos e não escolhi por indicação politica, o que desgostou alguns”. Para o presidente, “hoje é voz corrente a ingerência e o ativismo judicial que se faz presente no Brasil”. Lembrou que deu anistia a um deputado “condenado a 9 anos de cadeia por emitir opinião” e que “há um ministro que interferiu mandando investigar fazendo busca a grupo de empresários. Não tenho problemas com poder nenhum. Alguns ministros do STF é que querem a qualquer preço interferir no poder executivo. Harmonia tem de existir, e o respeito não falta de minha parte”.

Crescimento econômico do Brasil vai superar EUA, Inglaterra e Alemanha

O Ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida comentou neste final de semana, com base em dados atualizados, que “até o final do ano, o nosso crescimento econômico será maior que nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha”.

Adolfo Sachsida explica que “isso vai acontecer porque tem algo muito diferente acontecendo no Brasil. O que acontece é que hoje o Brasil tornou-se um porto seguro para investimentos internacionais, muito diferente do que acontecia, porque além da reforma da previdência, uma série de outras reformas microeconômicas facilitaram a abertura de empregos, e de investimentos. Nunca tantos brasileiros estiveram no mercado de trabalho: são mais de 100 milhões. Tudo isso porque medidas correta foram tomadas em momentos difíceis pelo presidente Jair Bolsonaro, com apoio do Congresso Nacional”.

Ricardo Breier vê abuso de autoridade nas ações do ministro Alexandre de Moraes

O ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio Grande do Sul), o advogado criminalista Ricardo Breier, comentou que considera grave as ações do ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, na investigação contra empresários que conversaram em um grupo de WhatsApp sobre golpe de Estado, questionando como o ministro centralizou todo o processo, sem passar pelo Ministério Público e dificultando acesso de advogados aos inquéritos.

Ricardo Breier fez este comentário,durante entrevista à Rádio SpaçoFM:

“Essas ações do ministro do STF, que está responsabilizando sem ter resultado, mas sim pelo ato preparatório do seu pensamento, ou a simples conversa em grupo, é algo grave. Quem vai buscar limitar esse abuso de autoridade? Nós temos um ministro que se diz vítima, que abriu uma investigação, que está fazendo a instrução do procedimento, que vai julgar e vai aplicar a pena”.

CNA repudia fala de Lula que chama agronegócio de “fascista e direitista” e prometeu dar força ao MST

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil repudiou em nota oficial a fala do ex-presidiário Lula que ofendeu aos produtores rurais e prometeu fortalecer novamente a organização criminosa MST caso seja eleito.

No decorrer da vergonhosa e parcial entrevista concedida aos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos, da rede Globo, o ex-presidiário Lula disse, no Jornal Nacional, que considerava o agronegócio brasileiro “fascista e direitista”, além de afirmar que valorizará o MST caso venha a ser declarado vencedor das eleições. A fala do ex-presidente causou revolta entre os cidadãos e levou grandes associações do agronegócio a se manifestarem em repúdio.

Sociedade Rural Brasileira

Fundada em 1919, a Sociedade Rural Brasileira também se manifestou. “Não podemos deixar que os produtores rurais sejam confundidos com criminosos”, informou ao rebater as falas de Lula em defesa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). “O MST liderou invasões não apenas a propriedades rurais em diferentes regiões do Brasil, mas também a centros de pesquisa de empresas e instituições que são referência mundial para o desenvolvimento da agropecuária.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira