Flávio Pereira Jair Bolsonaro critica a desculpa de quem vota em Lula: “apesar de ladrão, ele defende a democracia”

Por Flavio Pereira | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro (PL) na entrega do Ramal do Agreste, maior obra de infraestrutura hídrica de Pernambuco, ligando Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, em 2021. (Foto: Divulgação/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, foi ontem direto ao ponto ao colocar o dedo nas contradições daqueles que votam na esquerda para, contraditoriamente, “defender a democracia”:

“Defender a democracia é louvável, só que a esquerda transformou isso em salvo-conduto de corrupto. ‘Apesar de ladrão, defende a democracia’. O problema é que a corrupção é justamente um dos maiores atentados contra a democracia, já que a vítima é o seu principal pilar: o povo.”

Agora, a narrativa tenta colocar Bolsonaro contra os nordestinos

O presidente percebeu uma repetição de narrativas que tentam colocá-lo contra os nordestinos, região que contraditoriamente, recebeu os maiores investimentos do Governo Federal até aqui. O maior símbolo do apoio ao Nordeste, foi a conclusão da transposição do Rio São Francisco, onde após mais de 13 anos de espera, eixos Norte e Leste foram concluídos e as águas do Velho Chico finalmente chegaram ao Rio Grande do Norte:

“Não caiam em narrativas que tentam nos colocar contra nossos irmãos do nordeste. A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, etc. Agora tentam com nordestinos, para abafar conquistas como a Transposição do São Francisco, que nós concluímos.”

TSE proibiu o Ministério da Saúde de transmitir na TV anúncio da campanha contra a poliomielite

Com a vacinação de crianças das diversas faixas etárias, a pólio foi eliminada das Américas em 1994, sendo a primeira região do mundo a alcançar esse resultado. No entanto, essa marca pode ser perdida se o índice de cobertura de vacinação continuar tão baixo quanto está hoje, em 69%, muito longe do ideal de 95% ou mais. O Governo Federal anuncia nova prorrogação da campanha de vacinação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, negou novamente um pedido de autorização do governo para a transmissão de um pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em cadeia de rádio e TV para reforçar a campanha de vacinação de crianças contra a poliomielite no país. Todos os direitos reservados. A Secretaria de Comunicação Social pediu autorização para transmitir a peça publicitária em 30 de setembro. Contudo, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou a solicitação.

Jair Soares: “proibir campanha de vacinação é um crime contra as crianças”

O ex-governador e ex-ministro Jair Soares comentou ontem que a proibição da campanha contra a pólio “é um verdadeiro absurdo. Essa doença, que tem vacina comprovada, e aqui usamos as três doses da vacina Sabin, estava erradicada. A ONU já havia nos dado certificado que não tinha paralisia, e há um mês a OMS retirou este certificado, advertindo o Brasil para o risco de retorno da pólio”. Segundo Jair Soares, que já foi Secretário da Saúde no Estado, “campanha de vacinação não tem nada a ver com campanha política. É um absurdo, um crime. Isso – a proibição da campanha de vacinação – põe em perigo a saúde e a vida das crianças. Se não faz a vacina, ou mata, ou marca a criança para o resto da vida com a paralisia infantil”, adverte o ex-governador.

Façam as contas: este foi o voto mais caro do Brasil?

Candidato a deputado federal Rubens Goldenberg, o Gold, concorreu pelo PTB do Rio Grande do Sul. Recebeu do Fundo Eleitoral mais doações, um total de R$ 1,585 milhão. Somou 2.985 votos. Dividindo os recursos pelo número de votos, temos cerca de R$ 530 por voto. Talvez o voto mais caro do planeta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira