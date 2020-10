O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou nesta quinta-feira (29) que a equipe econômica do governo tenha a intenção de privatizar o SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com ele, o que havia era a possibilidade de buscar alternativas para a participação do setor privado no SUS.

A declaração foi dada durante uma audiência pública na comissão mista de acompanhamento das medidas de combate à Covid-19 no Congresso Nacional. “Jamais esteve sob análise privatizar o SUS, seria uma insanidade falar isso. Seria como o setor privado ajudar. Vamos fazer o que o setor privado pode fazer. Não entrou em nossa consideração invadir a área de saúde para privatizar, jamais”, afirmou o ministro.