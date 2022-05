Geral Joalheria assaltada em shopping de Belo Horizonte tem relógios que custam mais de 100 mil reais

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

A loja é a distribuidora oficial da marca Rolex em BH. (Foto: AFP)

Relógios em ouro e cravejados de brilhantes e diamantes, que podem custar mais de R$ 100 mil, estão no catálogo da joalheria Manoel Bernardes, unidade do BH Shopping, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que foi assaltada neste fim de semana.

Embora ainda não tenha sido divulgado pela polícia quais objetos foram roubados, informações dão conta de que os criminosos levaram ao menos 13 relógios.

A loja é a distribuidora oficial da marca Rolex em BH. Em seu site, há uma descrição dos produtos e fotos de alguns modelos.

“Os relógios Rolex são produzidos a partir das melhores matérias-primas e montados segundo métodos que levam meticulosamente em conta cada detalhe. Cada componente é projetado, desenvolvido e produzido segundo rigorosos padrões de exigência”, diz um texto no site.

Para saber os valores, porém, o cliente deve entrar em contato com a joalheria.

O modelo feminino Oyster Perpetual Lady-Datejust é um dos que está disponível no catálogo. É feito em ouro amarelo 18 quilates e a pulseira tem três fileiras de elos maciços, cravejada com 596 diamantes. Relógios dessa linha são vendidos por cerca de 30.800 euros. Há também uma versão em ouro branco cravejada de diamantes.

Já modelos masculinos, como o Rolex Yacht-master e o Rolex Sea-Dweller, podem ser vendidos por mais de R$ 100 mil.

A Rolex

A Rolex S.A. é uma empresa suíça fabricante de relógios de pulso de luxo, fundada em Londres no ano de 1905 pelo relojoeiro alemão Hans Wilsdorf. Fabrica anualmente cerca de 2 milhões de relógios e tem sede em Genebra. É detida pela Fundação Hans Wilsdorf, também detentora da Tudor, sendo amplamente conhecida como a maior marca de relógios do mundo. É considerada por muitos como um símbolo de status social e já foi avaliada como uma das 100 marcas mais valiosas do mundo.

Observadores da indústria dizem que o que distingue a Rolex de outras grandes marcas é sua aparência característica – uma face grande e redonda unida a um largo bracelete – que se torna familiar tanto em uma quadra de basquetebol como em uma recepção de gala.

Identificável à distância, a aparência de um Rolex tem um apelo sem igual, quase universal. Esportistas valorizam a sua robustez; aventureiros, a sua confiabilidade; a nobreza, sua elegância. A evolução de seu desenho poderia ser melhor descrita como quase imperceptível. Houve mudanças ao longo dos anos, mas somente nos detalhes.

Tome-se, por exemplo, o primeiro relógio com calendário, o Datejust. Colocando-se lado a lado um Datejust de 1945 e outro de 2005, percebe-se a semelhança. Provavelmente não haverá uma única peça interna que seja intercambiável, mas o desenho externo evoluiu em questão de detalhes.

