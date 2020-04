Celebridades João Kléber termina namoro de dois meses por preocupação com a pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Apresentador da RedeTV! diz que não tinha cabeça para pensar em relacionamento Foto: Divulgação Apresentador da RedeTV! diz que não tinha cabeça para pensar em relacionamento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O apresentador João Kléber, 62, terminou um namoro de dois meses com a conciliadora judicial do TJSP Keli Oliveira. A informação foi dada pelo colunista Leo Dias e confirmada com o próprio apresentador.

Apesar de não querer entrar no mérito, Kléber conta que encerrou a relação. Segundo o que ele disse ao colunista, o término se deu por conta da preocupação dele sobre a pandemia do coronavírus. O apresentador conta que só conseguia ver a namorada aos finais de semana e que não tinha cabeça para namorar em meio a essa pandemia que assola o Brasil e o mundo.

Recentemente ele já havia passado por um outro relacionamento. O apresentador da RedeTV! reatava o romance com a jornalista Mara Ferraz, em julho de 2019. O casal tinha anunciado o namoro em janeiro daquele ano, mas terminou meses depois, em junho, um mês antes da volta.

Kléber, inclusive, contava que tinha marcado para junho de 2020 a data do casamento com Mara. A cerimônia, segundo ele, aconteceria em Piracicaba, no interior de São Paulo. Porém, o fim da relação aconteceu em fevereiro de 2020.

Pelas redes sociais, Kléber, agora solteiro, publicou um texto poético sobre o atual momento e a pandemia. “Vivemos um momento de incertezas em todo mundo. Imagino que muitos devem estar se torturando. Mas não esqueça que toda mente é um cofre. Não existem mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. Quando a nuvens estão carregadas, primeiro vem chuva, depois o arco-íris.”

