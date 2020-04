Cinema Octavia Spencer doa monitores respiratórios a hospitais do Alabama e de Nova York

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Atriz diz que aparelhos possibilitam contato seguro entre médico e paciente Foto: Reprodução Atriz diz que aparelhos possibilitam contato seguro entre médico e paciente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A atriz americana Octavia Spencer, 47, doou monitores respiratórios a hospitais do Alabama e de Nova York para ajudar o sistema de saúde no combate ao coronavírus.

A vencedora do Oscar deu a notícia pelo Instragram, nesta terça-feira (28), dizendo que sente esperança de que os aparelhos possam dar algum alívio a quem está na linha de frente, cuidando de pacientes diagnosticados com Covid-19.

“Eu, assim como todos vocês, estava me sentindo impotente, sem saber como melhor ajudar em tempos de pandemia”, escreveu a atriz. Ao observar as comunidades próximas a ela, Spencer teve a ideia de fazer uma parceria com a empresa Miku Care para fazer a doação.

Spencer explica que os esses aparelhos têm a capacidade de detectar mudanças sutis nos padrões respiratórios. “Com o entendimento de que a respiração é um dos primeiros indicadores de doença, o monitoramento dela pode apontar alguns indícios da Covid, antes que outros sintomas apareçam.”

A atriz ainda diz que o aparelho ajuda a colocar médicos e pacientes em comunicação de forma segura.

“Por favor, façam a sua parte para ficar em segurança. Fiquem em casa a fim de proteger a si e àqueles que você mais ama. Espero que todos possamos encontrar maneiras, pequenas e grandes, de retribuir aos vizinhos, à família e às pessoas que atuam na linha de frente.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cinema