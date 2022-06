Geral Juiz ordena busca e apreensão contra juiz aposentado e advogados na Bahia

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Parte do montante das fraudes foi repassada por meio do uso de “laranjas” e, inclusive, destinada para compra de imóveis de luxo na Flórida. (Foto: Divulgação)

O juízo da 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso (BA) atendeu pedido do MP-BA (Ministério Publico da Bahia) e determinou o cumprimento de oito mandatos de busca e apreensão contra pessoas que supostamente integram uma organização dedicada a fraudes judiciais.

Por meio do Grupo de Apoio Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), o MP-BA deflagrou então, na manhã desta terça-feira (7), a terceira etapa da ‘Operação Inventário’, batizada de “Turandot”, para cumprimento de oito mandados de prisão preventiva decretados pela 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso.

A “Turandot” investiga fraudes milionárias em processos judiciais em trâmite na comarca de Paulo Afonso, supostamente praticados por organização criminosa formada por um juiz aposentado, advogados, serventuários e particulares. Oito pessoas foram presas em Salvador (03), Paulo Afonso (04) e Aracaju (01).

Alvarás de inventário fraudulentos

Segundo as denúncias oferecidas pelo Gaeco e já recebidas pela Justiça, um dos principais responsáveis na organização criminosa por forjar alvarás de inventário fraudulentos, preso nesta terça-feira, movimentou mais de R$ 50 milhões em renda descoberta, ou seja, em recursos não declarados. Parte do montante, apontam as investigações, foi repassada por meio do uso de “laranjas” e, inclusive, destinada para compra de imóveis de luxo na Flórida, nos Estados Unidos, avaliados em mais de R$ 5 milhões. Durante as investigações, foram identificados diversos saques em espécie em valor acima de R$ 100 mil.

Terceira fase

A terceira fase da ‘Operação Inventário’ é fruto de esforço conjunto do Ministério Público da Bahia, por meio do Gaeco; da Polícia Civil, por meio da 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin – Paulo Afonso); e da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupamento Aéreo (Graer). Também contou com o apoio da Força-Tarefa de combate a crimes praticados por policiais civis e militares, das Corregedorias da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e da Polícia Militar, do Gaeco do Ministério Público de Sergipe e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral