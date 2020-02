Notas Mundo Julgamento de Netanyahu por corrupção começa no dia 17 de março

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

O julgamento por corrupção contra Benjamin Netanyahu, único chefe de governo na história de Israel a ser acusado durante o mandato, começará no próximo 17 de março, anunciou a Justiça. A sessão está marcada para duas semanas depois das eleições no país, consideradas cruciais para a sobrevivência política do atual mandatário.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo

Deixe seu comentário