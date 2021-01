Educação Justiça mantém adiamento do Enem no Amazonas

15 de janeiro de 2021

O Estado do Amazonas tem 160 mil candidatos inscritos no Enem. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O Estado do Amazonas tem 160 mil candidatos inscritos no Enem. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) manteve a suspensão da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 no Amazonas, em decisão proferida nesta sexta-feira (15) pelo desembargador federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, presidente do tribunal. A Advocacia-Geral da União (AGU) acionou o TRF1 após uma decisão da Justiça Federal do Amazonas, em primeira instância, adiar a aplicação do exame no Estado por tempo indeterminado, até o fim da vigência do estado de calamidade pública por causa da pandemia de coronavírus.

As provas do Enem estão previstas para os dois próximos domingos (17 e 24).

Apesar de manter o adiamento, a decisão do TRF1 estabelece que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, e o governo do Amazonas adotem soluções administrativas para que o exame seja realizado no estado nas datas previstas para a reaplicação da prova em todo o país, nos dias 23 e 24 de fevereiro. Cerca de 160 mil candidatos estão inscritos para fazer a prova no Estado do Amazonas.

Desde o fim do ano passado, o Amazonas enfrenta aumento nos números da doença e está com quase todos os leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva (UTI) ocupados, tanto na rede pública como na privada.

Além disso, por causa da alta demanda, a rede estadual tem sofrido, principalmente nos últimos dias, desabastecimento em larga escala de oxigênio hospitalar, insumo essencial para manter a respiração de pacientes internados com coronavírus. O governo estadual já transferiu, até o momento, cerca de 230 pacientes para outros Estados.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou medidas mais drásticas para conter a disseminação do vírus no Estado, incluindo toque de recolher para a população, além do fechamento de atividade e comércio não essenciais.

