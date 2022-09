Rio Grande do Sul Justiça Militar gaúcha inaugura Ouvidoria da Mulher

3 de setembro de 2022

A Ouvidoria localiza-se na entrada do prédio do TJM-RS, em Porto Alegre Foto: Petra Karenina/TJM-RS A Ouvidoria localiza-se na entrada do prédio do TJM-RS, em Porto Alegre. (Foto: Petra Karenina/TJM-RS) Foto: Petra Karenina/TJM-RS

O TJM-RS (Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul) inaugurou na quinta-feira (1º) a sua Ouvidoria da Mulher, a primeira entre as Justiças Militares do País.

Localizado na entrada do prédio do TJM-RS, em Porto Alegre, o espaço é destinado a receber informações, denúncias, sugestões e reclamações sobre temas diversos ligados à mulher no âmbito da Justiça Militar. A desembargadora militar Maria Emília Moura da Silva foi designada a primeira ouvidora da mulher da história do tribunal.

A ouvidora da mulher destacou que a inauguração do espaço “soma-se ao conjunto de iniciativas já adotadas pelo TJM-RS para o enfrentamento de temas como o assédio, a discriminação e a violência contra a mulher em especial, mas também aos homens”.

