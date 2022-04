Dupla Grenal Justiça suspende organizadas do Grêmio e Inter dos estádios por 90 dias

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

A decisão atendeu pedido do Ministério Público estadual após episódios ocorridos em dois clássicos Grenal. Foto: Lucas Uebel/Grêmio A decisão atendeu pedido do Ministério Público estadual após episódios ocorridos em dois clássicos Grenal. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu, por 90 dias, atividades de oito torcidas organizadas do Grêmio e do Inter em estádios.

A decisão atendeu pedido do Ministério Público estadual após episódios ocorridos em dois clássicos Grenal, disputados em março desse ano e válidos pelo Campeonato Gaúcho.

Entre os episódios, estão denúncias de racismo feita por torcedores do tricolor e arremesso de rojões e sinalizadores contra gremistas, feito pelos colorados.

Estão proibidas de atuar as coloradas Super Fico, Nação Independente, Força Feminina e Camisa 12, bem como as torcidas gremistas Geral do Grêmio, Torcida Jovem, Garra Tricolor e Rasta do Grêmio.

Em todos os casos, as torcidas estão proibidas de ir a jogos com faixas, camisas, instrumentos musicais e qualquer item que as identifique.

Durante a vigência da decisão, os clubes devem suspender subsídios. Tanto no Beira Rio, quanto na Arena do Grêmio, os locais onde as organizadas costumam ficar não poderão ser ocupados. No entanto, os integrantes, individualmente, podem acompanhar os jogos no estádio em outros locais.

