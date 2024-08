Esporte Juventude vence o Fluminense de virada e sai em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2024

Um empate garante a equipe da Serra Gaúcha nas quartas de final. Foto: William Anacleto/Fluminense Um empate garante a equipe da Serra Gaúcha nas quartas de final. (Foto: William Anacleto/Fluminense) Foto: William Anacleto/Fluminense

Jogando em Caxias do Sul na noite dessa quinta-feira (1º), o Juventude venceu o Fluminense por 3 a 2 em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca saiu na frente, mas não resistiu ao apagão na etapa final e se complicou na competição. Um empate garante a equipe da Serra Gaúcha nas quartas de final. A partida de volta está marcada para a próxima quarta (7), no Maracanã.

O jogo

No início do duelo, parecia que o Fluminense não teria grandes dificuldades para conseguir mais uma vitória sob comando de Mano. Logo no primeiro lance abriu o placar com Lima, após boa jogada de Nonato. A partir dali, o tricolor seguiu o protocolo das últimas partidas e, com a vantagem no placar, deu a bola para o adversário. O Juventude conseguiu assumir o controle da partida, mas pouco assustava os visitantes.

Após bom desempenho defensivo nos 45 minutos iniciais, o Fluminense voltou para a segunda etapa com uma outra postura no setor. Logo no primeiro lance, o Juventude deixou tudo igual no marcador com gol de Lucas Barbosa. Os donos da casa aproveitaram o apagão do adversário e conseguiram a virada e aumentar a vantagem. Rodrigo Sam e Diego Gonçalves marcaram, respectivamente.

Precisando ao menos diminuir a diferença no placar, Mano Menezes colocou seus titulares em campo, Árias e Ganso. O colombiano conseguiu fazer ótima jogada e cruzar na medida para Thiago Santos completar de cabeça, sem chances para o goleiro Gabriel, já no final da partida.

Ficha técnica

– Juventude: Gabriel; Ewerthon (Thiago Conti), Rodrigo Sam (Yan Souto), Zé Marcos e Lucas Freitas; Caíque (Luís Oyama), Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Lucas Barbosa, Erick Farias e Carrillo (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura.

– Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato (Felipe Andrade), Lima (Ganso) e Marcelo (Keno); Serna (Jhon Arias) e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

– Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira. Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli.

