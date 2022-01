Futebol Juventude x Inter se enfrentam em Caxias do Sul na estreia do Campeonato Gaúcho 2022; acompanhe

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A partida, válida pela primeira rodada do estadual, ocorre no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul Foto: Internacional/Twitter A partida, válida pela primeira rodada do estadual, ocorre no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. (Foto: Internacional/Twitter) Foto: Internacional/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (26), pela primeira rodada do Gauchão 2022.

Maior campeão do torneio com 45 títulos, o Inter não levanta a taça desde 2016. Na ocasião, superou justamente o Juventude na decisão. O Colorado busca retomar a hegemonia do futebol gaúcho. A direção contratou Alexander Medina para comandar a equipe em busca da taça.

Campeão em 1998, o Juventude volta a disputar o Gauchão após atingir o objetivo de seguir na Série A do Brasileirão. O bom desempenho na reta final chancelou a permanência do técnico Jair Ventura. A expectativa é de disputar com a dupla Gre-Nal uma vaga na decisão.

Escalações:

Juventude: William; Rodrigo Soares, Rafael Forster, Danilo Boza e William Matheus; Jadson, Ricardinho, Darlan e Chico; Capixaba e Ricardo Bueno.

Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Boschilia, Taison e Gustavo Maia; Yuri Alberto.

Acompanhe a partida com a Rádio Grenal.

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol