11 de agosto de 2024

Na plataforma PolyMarket, a candidata democrata aparece com 51%, cinco pontos a mais que o rival.

Se, desde o início de agosto, as bolsas de apostas já passaram a indicar chance maior de vitória da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, na eleição presidencial de novembro, hoje a vantagem da democrata em relação ao republicano Donald Trump aumentou ainda mais.

Na esteira de uma semana em que Kamala escolheu o candidato à vice-presidência e se mostrou à frente do ex-presidente em pesquisas de intenção de voto de Estados-pêndulo, a chance de vitória da candidata democrata começa a ganhar força nas apostas.

De acordo com o site PredictIt, que costuma ser utilizado pelos mercados financeiros para avaliar as apostas em torno dos candidatos, a chance de vitória de Kamala está, nesse sábado (10), em 58% contra 45% de Trump – a soma das probabilidades não necessariamente dá 100%.

Há, assim, uma evolução expressiva ao longo dos dias. Em 30 de julho, por exemplo, Trump aparecia com 53% de chance de vitória contra 49% de Kamala.

Durante a semana, a democrata esteve em evidência, sobretudo pela escolha do governador de Minnesota, Tim Walz, como candidato a vice-presidente. A campanha de Kamala, inclusive, informou que conseguiu arrecadar 36 milhões de dólares nas primeiras 24 horas após a escolha de Walz para a composição da chapa. Em julho, a campanha democrata disse ter arrecadado 310 milhões de dólares, mais que o dobro do alcançado pela equipe de Trump no mesmo período.

PolyMarket

Kamala Harris lidera bolsas de apostas e abre vantagem contra o ex-presidente Donald Trump. Na plataforma PolyMarket, a candidata democrata aparece com 51%, cinco pontos a mais que o rival.

É a primeira vez que Kamala abre uma vantagem considerável contra Trump (46%) desde o início do levantamento, em março Anteriormente, em julho, o empresário disparava na plataforma com 73%, contra 23% para Harris.

Na Polymarket, as apostas são feitas usando criptomoedas, mercado do qual Trump tenta se aproximar desde o início de sua campanha, com aceno principalmente para investidores de bitcoins Nela, o republicano chegou a liderar as apostas com probabilidade de vitória de 72% em 16 de julho, contra apenas 23% de uma vitória Biden-Harris, na esteira do atentado em comício na Pensilvânia e do desempenho fraco do atual presidente em debate.

Assim, a probabilidade de uma vitória de Harris tem disparado nas últimas semanas de modo generalizado, desde a desistência do atual presidente Joe Biden à reeleição. As informações são do Valor Econômico e do site Bnews.

