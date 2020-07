Magazine Kate Middleton e Meghan Markle nunca brigaram, diz especialista da realeza

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Kate Middleton (E) e Meghan Markle foram alvo de boatos Foto: Reprodução Kate Middleton (E) e Meghan Markle foram alvo de boatos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um novo capítulo envolvendo Kate Middleton e Meghan Markle veio à tona pelas palavras da especialista na realeza britânica Katie Nicholl, em entrevista dela ao programa de TV Entertainment Tonight.

Kate e Meghan, que já foram alvos de diversos boatos de que teriam brigado e nem se falavam mais, pelo visto, sempre se respeitaram, embora nunca tenham sido de fato amigas. “Sempre me disseram que nunca houve uma briga entre elas. Eu já ouvi que nunca houve uma briga por algo específico”, disse Katie.

“Já me disseram que elas simplesmente nunca se deram bem, porque não têm coisas em comum”, completou. “E isso parece cada vez mais evidente no livro [Battle of Brothers: William and Harry ou Batalha de Irmãos: William e Harry em português], de que Kate nunca tiveram afinidades, exceto o fato de morarem no mesmo palácio”, ainda disse Katie.

Vale lembrar que Meghan e Harry moraram até 2018 com Kate e William no Palácio de Kensington, quando se casaram.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine