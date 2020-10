Mundo Kim Jong-un se emociona e pede desculpas durante discurso na Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Com voz embargada, ele chegou a fazer pausa e tirar os óculos enquanto falava Foto: Reprodução Com voz embargada, ele chegou a fazer pausa e tirar os óculos enquanto falava. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi visto em uma rara demonstração de emoção durante seu discurso que marcou o 75º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores, em Pyongyang, no sábado, em imagens divulgadas no Ocidente apenas nesta segunda-feira (12).

Vestido com um terno cinza e gravata, Kim ficou com a voz embargada e teve que tirar os óculos ao se desculpar e agradecer às tropas por seu sacrifício em resposta a desastres naturais e prevenção de um surto de coronavírus, de acordo com o vídeo transmitido pela televisão estatal KRT no domingo (11).

“Nosso povo depositou confiança em mim, tão alta quanto o céu e tão profunda quanto o mar, mas eu falhei em sempre cumprir de forma satisfatória”, disse Kim, no momento mais emotivo. “Eu realmente sinto muito por isso”, admitiu.

No vídeo, norte-coreanos em uniformes militares e trajes tradicionais coreanos derramaram lágrimas enquanto ouviam o discurso de quase meia hora. Kim não fez nenhuma menção direta aos Estados Unidos ou às negociações de desnuclearização agora paralisadas. Ele culpou sanções internacionais, tufões e o coronavírus por impedi-lo de cumprir as promessas de progresso econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo