Moisés é novidade em treino do Inter e deve estar à disposição contra o Tolima

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Decisão pela vaga para a fase de grupos ocorre na quarta-feira (26) Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Na preparação para o duelo decisivo contra o Tolima, o treino desta segunda-feira trouxe boa notícia para o técnico Eduardo Coudet. O lateral Moisés, que ficou de fora das últimas atividades, esteve no gramado e ao que tudo indicia, deve ser opção para a partida desta quarta-feira, no estádio Beira-Rio.

Moisés sentiu uma pancada no tornozelo esquerdo ainda no clássico Grenal, o que o deixou de fora do primeiro jogo na Colômbia. Na parte do treinamento desta manhã, o jogador apareceu de chuteiras e participava normalmente do aquecimento, quando a imprensa teve acesso ao trabalho. Posteriormente, como de praxe, a atividade seguiu sendo realizada com portões fechados.

Com relação ao restante time, que irá decidir a vaga à fase de grupos, o técnico argentino deve promover mais uma alteração, além de Moisés recuperando a titularidade. D’Alessandro deve iniciar entre os titulares e Marcos Guilherme é o mais cotado para retornar ao banco de reservas.

Durante o trabalho, Patrick também apareceu no campo realizando atividades em separado. O jogador teve uma lesão muscular na parede abdominal e está em fase final de recuperação. Pottker realizou corridas ao redor do campo.

A preparação do colorado segue nesta terça-feira. Com o empate em 0 a 0 no primeiro jogo em Ibagué, o time precisa de uma vitória simples para garantir a vaga para o Grupo E da Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

