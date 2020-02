Inter Edenilson cita dificuldades contra o Tolima e pede paciência com mudanças de esquema no Inter: “Requer tempo”

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Com a missão de conquistar a vaga para a fase grupos da Libertadores, o Inter segue em preparação para encarar o Tolima. E, para alcançar o principal objetivo neste início de ano, o time já indica a principal adversidade que terá de superar no jogo de volta: a marcação dos colombianos. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, o volante Edenilson apontou as dificuldades da partida.

“Um jogo extremamente importante. Uma competição que o clube está acostumado a participar. Nosso objetivo era estar direto na fase de grupos, mas não foi possível. Será difícil, eles marcam bastante, mas em casa esperamos encontrar mais espaço”, declarou o jogador.

Edenilson ainda falou das críticas quanto à postura no jogo de ida, na Colômbia. O jogador explicou que os jogadores ainda estão se adaptando ao novo modelo, principalmente no meio-campo, e pediu paciência: “Quanto à postura, o professor pede para a gente jogar sempre da mesma maneira, mas vai depender o quanto o adversário vai dificultar. Lá, não conseguimos os espaços que a gente imaginava. Espero que em casa, a gente possa criar mais. Temos que ter calma. O professor mudou nas funções no meio. Estamos nos adaptando. É diferente do ano passado. Requer tempo.”

Para o jogo no estádio Beira-Rio, uma das mudanças previstas é a entrada de D’Alessandro, começando entre os titulares. E, o volante, ressaltou as mudanças com o ingresso do camisa 10: “Não sei quem vai começar. Mas ele dá outra característica ao time. Ele retem mais a bola. É um jogador em extinção. Ele gosta da bola, de ficar com ela e isso nos ajuda muito.”

A preparação do colorado segue nesta terça-feira. Com o empate em 0 a 0 no primeiro jogo em Ibagué, o time precisa de uma vitória simples para garantir a vaga para o Grupo E, da Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

