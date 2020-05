Magazine Latino diz que fará doação a ONGs de animais após anunciar sorteio de cão na internet

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cantor queria promover concurso de dança por animal Foto: Instagram/Latino Cantor queria promover concurso de dança por animal. (Foto: Instagram/Latino) Foto: Instagram/Latino

O cantor Latino revelou na tarde desta quarta-feira (06) que pretende reverter parte da arrecadação de sua última live para ONGs de animais abandonados. A decisão foi tomada depois de ele se ver envolvido em uma polêmica após anunciar em seu Instagram que daria um cãozinho como prêmio para quem fizesse a melhor dança de sua música.

“Muita gente me pedindo para que as doações feitas pudessem ser revertidas para as ONGs de animais. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Se isso for visto como uma forma de retratação eu acho bem justo”, começou.

“Achei uma boa ideia, ainda mais se isso reforçar uma retratação minha, já que todos nós temos o direito de errar e o dever de corrigir. O importante é seguir em frente, tentar ser melhor todos os dias e perceber que nem sempre nossas intenções, por melhores que sejam, serão bem-sucedidas”, postou.

A polêmica envolveu muitos seguidores que criticaram o fato de ele querer dar um cão como brinde em uma brincadeira como se fosse um objeto. Até a ambientalista e defensora dos direitos dos animais Luisa Mell se sentiu incomodada.

“Infelizmente, o Latino não entendeu a mensagem. Ele acha que se trata de haters [quem criticou]. Mas não tem nada a ver com haters, não, Latino. São pessoas conscientes de que estão tentando te ensinar que animais não são coisas”, publicou.

Essa não é a primeira vez que Luisa Mell e o cantor Latino se estranham. Ela também bateu de frente com ele em 2016 quando o artista resolveu dar um cigarro para a sua macaca de estimação.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine