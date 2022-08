Esporte Leilão com objetos valiosos para amantes do esporte fará parte da Feijoada Beneficente do ex-jogador Tinga

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Um dos itens será a medalha da Copa Libertadores da América de 2006, quando o atleta conquistou o título pelo Internacional. Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal

Neste domingo (21), acontece a 1ª Feijoada Beneficente do “Fome de Aprender”, projeto do ex-jogador de futebol Paulo César Tinga. No evento, será realizado um leilão de objetos raros com o propósito de arrecadar fundos para a ação social do atleta, que oferece comida e livros aos moradores do bairro Restinga, em Porto Alegre, e de outras localidades da capital.

Quatro itens de grande valor para colecionadores serão leiloados, como o capacete esculpido em homenagem aos 25 anos de legado do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. A obra é uma das 25 unidades existentes no mundo. Outro objeto será a medalha da Copa Libertadores da América de 2006, quando o atleta conquistou o título pelo Internacional.

“É a única coisa que eu ainda tenho do futebol e que tem um significado muito importante e simbólico para mim, por ter sido o primeiro título da Libertadores do Inter, por eu ter feito o gol e por ser do meu time de coração”, contou Tinga.

Duas camisetas autografadas por campeões de várias gerações, uma do Grêmio e outra do Internacional, também farão parte do leilão.

Sobre a Feijoada Beneficente

Organizado pelo Instituto Martinelli Solidariedade, com o apoio da Rede Pampa, o encontro vai acontecer a partir do meio-dia, na Associação Leopoldina Juvenil. Além do cardápio assinado pelo renomado chef Claudio Solano e equipe, a feijoada contará com personalidades do futebol, empresários, organizações e o público em geral para angariar doações e incentivar a criação de outros projetos como o Fome de Aprender.

O ingresso da festa inclui a feijoada completa com sobremesa e um open bar de água, refrigerante, cerveja e um vinho produzido especialmente para o evento. Dentre as atrações musicais, estão Claus e Vanessa, Serginho Moah, Renato Borghetti, Cristiano Quevedo e a Banda Saraivas.

Fotos: Arquivo Pessoal

