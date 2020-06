Lair Ribeiro Leis da riqueza – Investir (Parte II)

Por Lair Ribeiro | 7 de junho de 2020

Cada um tem um estilo na hora de fazer investimentos. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Estilo pessoal de investir

Cada um tem um estilo na hora de fazer investimentos. Você precisa descobrir qual é o seu.

Os investidores pertencem a três estilos: conservador, regrado e ousado.

– O conservador coloca a segurança do seu dinheiro em primeiro lugar, mesmo que isso represente rentabilidade e liquidez menores.

– O investidor regrado opta pelo equilíbrio entre as três características dos in-vestimentos: não se arrisca muito nem sacrifica muito a rentabilidade e a liquidez do seu capital.

– O ousado quer ver o seu dinheiro crescer, e rapidamente. Sabe que os investimentos que podem lhe dar esse retorno são de alto risco, mas ele gosta de viver perigosamente e, portanto, arrisca-se.

Qualquer que seja o seu perfil, diversifique sempre os seus investimentos. Assim você não corre o risco de colocar todos os ovos em uma mesma cesta, pois alguém pode levá-la e você ficar sem ovos.

Para ser bem-sucedido, um investidor não precisa ter muito dinheiro; no entanto, deve saber como investi-lo.

Especialistas em investimentos

Se você quer consertar seu relógio, não o leve para o seu alfaiate. Por outro lado, se quiser fazer um terno sob medida, não procure uma relojoaria, e sim uma alfaiataria.

Se você quer investir seu dinheiro e não sabe como fazê-lo, é melhor procurar um profissional nesse assunto.

Efetivamente, não há como alguém ter domínio absoluto sobre situações tão instáveis e imprevisíveis como as que atingem, por exemplo, o mercado financeiro. Entretanto, a maioria das pessoas necessita encontrar um especialista em investimentos. Especialistas em investimentos são pessoas que fazem isso todos os dias, 52 semanas por ano. Eles podem ser classificados em três grupos:

– Ingênuos: Não sabem que não sabem sobre o comportamento do mercado, mas pensam que sabem.

– Espertos: Não sabem sobre o comportamento do mercado, mas fazem de conta que sabem e se aventuram a orientar os investimentos de outras pessoas.

– Sensatos: Sabem que não é possível saber tudo sobre o comportamento do mercado e, por isso, não prometem milagres e loterias.

O tempo é o melhor de todos os mestres

O mercado financeiro é imprevisível. Das poucas certezas que se pode ter nesse mercado, uma delas é que, se você mantiver um grande número de ações diversificadas, por um longo período de tempo, terá maior probabilidade de obter com elas um rendimento superior a outros investimentos. E a outra é que, se as ações, no curto prazo, sofrem com as oscilações aleatórias do mercado, no longo prazo, elas tendem a subir. Resumindo:

– Você terá rentabilidade alta se, durante décadas, puder manter uma carteira de ações diversificadas.

– Acredite! Isso é praticamente tudo o que se tem como certo no mercado financeiro.

Para movimentar-se em uma terra que ninguém sabe ao certo se o norte de hoje continuará sendo o norte de amanhã, você precisa agir com muita cautela e procurar aconselhar-se com quem entende do assunto mais do que você.

