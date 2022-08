Saúde Leites vegetais têm quantidades menores de minerais

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Nova pesquisa aponta níveis menores de zinco, selênio, fósforo e magnésio nas bebidas vegetais. (Foto: Freepik)

Os variados tipos de leite vegano apresentam quantidades menores de quatro micronutrientes essenciais quando comparados ao leite de vaca. É o que aponta um novo estudo apresentado na reunião da Sociedade Americana de Química. Conduzido pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, a nova pesquisa indica que os níveis de zinco, selênio, fósforo e magnésio tendem a variar muito entre os diferentes leites vegetais, destacando a necessidade de rotulagem nutricional mais detalhada.

“As alternativas de leite à base de plantas vêm crescendo em popularidade, mas não se sabe muito sobre o conteúdo mineral desses produtos, especialmente nos EUA”, disse o autor do estudo, Ben Redan, em um comunicado . “Embora possam ser declarados voluntariamente, do ponto de vista regulatório, esses minerais nem sempre precisam estar no rótulo de informações nutricionais”.

Feitos de ingredientes únicos como amêndoas, aveia ou arroz, os leites não lácteos são vistos como uma excelente alternativa ao leite de vaca para quem tem alergias ou intolerância a laticínios. Eles também são vistos como uma opção mais ecológica , pois estão associados a menos emissões de carbono em comparação ao leite da vaca e a produção pecuária.

Por outro lado, o leite de vaca é uma fonte importante de certos nutrientes essenciais que não podem ser fabricados pelo corpo humano e devem ser obtidos através da alimentação. O selênio, por exemplo, ajuda a proteger as células contra danos ou infecções, ao mesmo tempo em que aumenta a função da tireoide.

O zinco, por sua vez, suporta o sistema imunológico, enquanto o magnésio é necessário para a função muscular e nervosa adequada. Outro nutriente essencial, o fósforo, auxilia no crescimento, manutenção e reparo de todos os tipos de tecidos.

Os autores do estudo usaram espectrometria de massa acoplada indutivamente para avaliar os níveis desses micronutrientes em leites feitos de soja, ervilha, cânhamo, aveia, amêndoa, coco, caju e arroz. Várias marcas diferentes foram testadas para cada tipo de bebida, totalizando 85 amostras.

No geral, as bebidas à base de ervilha tinham cerca de 50% mais fósforo, selênio e zinco do que o leite de vaca, enquanto os leites de soja tinham a maior concentração de magnésio. Todos os outros tipos de leite vegano continham quantidades menores dos quatro principais nutrientes do que os laticínios.

Os autores do estudo também relatam um grau significativo de variação entre diferentes marcas do mesmo tipo de bebida. Por exemplo, os níveis de zinco variaram em até 53,8% nos diferentes leites à base de ervilha testados.

Resumindo, os pesquisadores dizem que “certas alternativas de leite à base de plantas podem ser uma fonte de magnésio, fósforo, zinco e selênio”. No entanto, eles também alertam que as diferenças entre os tipos de leite vegetal e a variabilidade potencial dentro de um mesmo tipo leite devem ser analisadas ao considerar seu valor nutricional.

