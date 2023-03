Tecnologia Lenovo lança primeiro notebook em conexão 5G do Brasil

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Lenovo ThinkPad X13s estreia Snapdragon 8cx Gen 3 e notebook com 5G no Brasil. Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo ThinkPad X13s estreia Snapdragon 8cx Gen 3 e notebook com 5G no Brasil. (Foto: Divulgação/Lenovo) Foto: Divulgação/Lenovo

A Lenovo lançou o primeiro computador com tecnologia 5G do Brasil. O aparelho é uma parceria com a fabricante de processadores Qualcomm e a operadora de telecomunicações Vivo.

Voltado para o mundo corporativo, o aparelho é equipado com Windows 11 Pro, a última versão do sistema operacional da Microsoft, e é vendido a partir de R$ 10.939.

A promessa da empresa chinesa é que o notebook ofereça a experiência de um celular. Por isso, o ThinkPad X13s é ultraleve, ultrafino e não conta com ventoinha para resfriar o aparelho.

Um dos destaque do PC é o recurso Always On, que faz com que ele continue conectado mesmo quando fechado. Ainda assim, a Lenovo promete autonomia de bateria de 28 horas. É com esse quesito que a marca quer captar clientes corporativos, pois o modelo é voltado para profissionais que ficam fora do escritório ou viajam com frequência.

Conectividade 5G

A tecnologia de conexão 5G do ThinkPad X13s é a mesma usada em celular. Por isso, é preciso de um chip físico inserido no laptop ou de um chip digital (e-Sim) cadastrado nele. Caso não tenha rede de quinta geração no local, é possível usar o 4G.

Em relação a internet sem fio, o modelo conta com o Wi-Fi 6E, que também garante uma alta velocidade.

Inteligência Artificial

Equipado com Snapdragon 8cx Gen 3 Compute Platform, da Qualcomm, o computador executa tarefas simultâneas com 85% mais desenvoltura do que a geração anterior, explica a Lenovo.

De acordo com a Qualcomm, o processador Snapdragon 8cx Gen 3, lançado em dezembro de 2021, tem um desempenho 85% maior que o seu antecessor em multithread. O salto em thread única é de 40%.

O ThinkPad X13s é equipado com câmera de 5 Megapixels. Devido ao processador de imagem Spectra do Snapdragon, o PC suporta vídeos 4K HDR.

Outro ponto positivo do modelo são as experiências aprimoradas por inteligência artificial. Devido a essa capacidade, a câmera conta com um enquadramento automático que consegue aproximar ou afastar a imagem de uma pessoa durante uma videoconferência.

A IA também atua no cancelamento de barulho e a supressão de ruídos em vídeos.

O modelo, até o momento, não é fabricado no Brasil. A fabricante espera, porém, que, após a chegada dele ao país, poderá analisar o mercado para decidir se iniciar a produção do ThinkPad X13s localmente.

