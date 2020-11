Magazine Leonardo DiCaprio curte praia com o ator Emile Hirsch em Malibu

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Astros foram clicados nesta semana enquanto se refrescavam no mar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Leonardo DiCaprio começou a semana renovando o seu bronzeado. O astro foi clicado recentemente com o colega Emile Hirsch na praia de Malibu, na Califórnia. Os dois bateram papo por um tempo e resolveram entrar no mar para se refrescar.

Sem camisa e trajando apenas shorts, Leonardo se mostrou tranquilo no dia de sol. Após sair do mar, os dois foram caminhar na areia.

Depois de entrar na água, a estrela de “Titanic”, de 45 anos, e Hirsch, de 35 anos, foram dar um passeio pela areia. DiCaprio foi fotografado com uma máscara N95 na caminhada, mas Hirsch optou por não utilizar uma.

De acordo com o Page Six, DiCaprio tem passado com amigos depois da flexibilização da quarentena. No fim de semana, por exemplo, ele teria acompanhado a eleição com colegas enquanto jogavam basquete na quadra em sua casa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine