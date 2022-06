Mundo Líderes da Ucrânia estão depositando suas esperanças de vitória em pedidos de novos mísseis guiados antitanque, obuses e foguetes guiados por satélite

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Armamento de última geração tem chegado ao país desde a invasão russa. (Foto: Reprodução)

Desde a invasão russa, as nações da Otan atualizaram o arsenal da Ucrânia com equipamentos cada vez mais sofisticados (e com novos envios programados), como avançados sistemas de foguetes de lançamento múltiplo prometidos pelos EUA e pelo Reino Unido. Os Líderes da Ucrânia estão depositando suas esperanças de vitória em pedidos de novos mísseis guiados antitanque, obuses e foguetes guiados por satélite.

Mas treinar soldados para usar o equipamento tornou-se um obstáculo significativo e crescente – enfrentado diariamente pelo sargento Dmitro Pisanka e sua equipe, que operam uma arma antitanque envelhecida e camuflada por cercas e vegetação rasteira no sul da Ucrânia.

Espiando pela mira presa à arma, o sargento Pisanka visualiza um caleidoscópio de números e linhas que, se lidos corretamente, devem fornecer os cálculos necessários para disparar contra as forças russas. No entanto, erros são comuns no caos da batalha.

Há mais de um mês, os comandantes de sua unidade de artilharia da linha de frente conseguiram uma ferramenta muito mais avançada: um telêmetro a laser de alta tecnologia fornecido pelo Ocidente para ajudar na segmentação.

Mas há um problema: ninguém sabe como usá-lo. “É como receber um iPhone 13 e só poder fazer ligações”, disse o sargento Pisanka, claramente irritado.

O telêmetro, chamado JIM LR, é como um par de binóculos de alta tecnologia e provavelmente faz parte da parcela de equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos, disse o sargento.

Pode parecer uma escolha perfeita para ajudar a fazer melhor uso do canhão antitanque, construído em 1985. Ele pode ver alvos à noite e transmitir sua distância, direção e coordenadas de GPS. Alguns soldados aprenderam o suficiente para operar a ferramenta, mas depois mudaram para outras unidades nos últimos dias, deixando o grupo de artilharia com um peso de papel caro.

O Reino Unido prometeu enviar lançadores móveis de múltiplos foguetes à Ucrânia, melhorando o alcance e a precisão da artilharia ucraniana, dias depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, comprometeu-se a enviar armas semelhantes.

As novas armas mais avançadas da Ucrânia estão concentradas na região leste de Donbas, onde os combates mais ferozes acontecem enquanto as forças de Vladimir Putin, aproximando-se do leste, norte e sul, tentam esmagar um bolsão de território ucraniano. Na ponta leste da área, os dois lados travaram uma batalha pela cidade devastada e praticamente abandonada de Severodonetsk.

No fim de semana, as tropas ucranianas recuperaram algum terreno na cidade, segundo analistas ocidentais e autoridades ucranianas. Mas na segunda-feira, os ucranianos foram forçados a recuar novamente quando os militares russos aumentaram seu já intenso ataque de artilharia, de acordo com Serhi Haidai, administrador da Ucrânia para a região.

Um dia após uma visita arriscada às tropas em Lisichansk, perto de Severodonetsk, o presidente Volodmir Zelenski fez uma avaliação do conflito: “Há mais deles. Eles são mais poderosos. Mas temos todas as chances de lutar nessa direção.”

Os líderes da Ucrânia frequentemente pedem armas e equipamentos ocidentais de ponta, depositando suas esperanças de vitória em pedidos de novos mísseis guiados antitanque, obuses e foguetes guiados por satélite.

Mas além da necessidade de equipamentos de guerra, as tropas ucranianas precisam saber como usá-las. Sem treinamento adequado, o mesmo dilema enfrentado pela unidade do sargento Pisanka e seu telêmetro solitário é difundido em uma escala muito maior. Analistas dizem que isso pode ecoar a abordagem fracassada dos Estados Unidos de fornecer aos militares afegãos equipamentos que não poderiam ser mantidos sem apoio logístico maciço.

“Os ucranianos estão ansiosos para empregar equipamentos ocidentais, mas é preciso treinamento para mantê-los”, disse Michael Kofman, diretor de estudos russos do C.N.A., um instituto de pesquisa em Arlington, Virgínia. “Algumas coisas não são fáceis de apressar”.

Os Estados Unidos e outros países da Otan deram treinamento extensivo aos militares ucranianos em anos anteriores à guerra, embora não sobre algumas armas avançadas que estão sendo enviadas agora. De 2015 ao início deste ano, dizem oficiais militares dos EUA, instrutores americanos treinaram mais de 27.000 soldados ucranianos no Centro de Treinamento de Combate Yavoriv, perto de Lviv. Havia mais de 150 conselheiros militares americanos na Ucrânia quando a Rússia invadiu em fevereiro, mas eles foram retirados.

Desde o início da guerra, os Estados Unidos prometeram cerca de US$ 54 bilhões (cerca de R$ 265 milhões) em ajuda à Ucrânia e forneceram armas e equipamentos, mais recentemente vários lançadores de foguetes móveis Himars, um movimento recebido com rápida condenação do Kremlin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo