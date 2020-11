Mundo Líderes mundiais parabenizam Joe Biden pela eleição

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Vários líderes mundiais e chefes de estado se manifestaram parabenizando o democrata.

Após a oficialização de Joe Biden como 46º presidente dos EUA, em uma eleição conturbada com o atual presidente Donald Trump, que não reconheceu ainda sua derrota, vários líderes mundiais e chefes de estado se manifestaram parabenizando o democrata.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice, Kamala Harris, pela vitória na eleição de 3 de novembro. “Nossos dois países são amigos próximos, parceiros e aliados. Compartilhamos uma relação que é única no palco mundial. Estou ansioso para trabalharmos juntos”, escreveu o premiê, que manteve uma relação conturbada com Trump durante sua gestão.

Trudeau foi um dos primeiros chefes de governo a parabenizar Biden, ignorando as denúncias sem provas de Trump de que a eleição foi fraudada e suas tentativas de reverter o resultado na Justiça.

Quem também reconheceu a vitória do democrata foi a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. “Fico contente com a futura colaboração com o presidente Biden. Nossa amizade transatlântica é insubstituível se quisermos superar os grandes desafios deste tempo”, diz um comunicado de Merkel, postado no Twitter por seu porta-voz, Steffen Seibert.

Já o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que “os americanos escolheram seu presidente”. “Parabéns para Joe Biden e Kamala Harris! Temos muito a fazer para superar os desafios de hoje. Vamos trabalhar juntos!”, acrescentou.

De saída da UE, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, chamou a vitória da chapa Biden-Harris de “feito histórico”. “Os EUA são nosso aliado mais importante, e estou ansioso para trabalharmos juntos em nossas prioridades compartilhadas, a partir das mudanças climáticas até o comércio e a segurança”, disse.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, se expressou de maneira formal e parabenizou o democrata Joe Biden por sua eleição. “Desejo exprimir, em nome da República italiana e em meu nome pessoalmente, as mais calorosas congratulações pela sua eleição à Presidência dos Estados Unidos da América. O povo americano confiou a você, depois de um confronto que viu uma extraordinária participação, o mandato para guiar os Estados Unidos em um momento dramaticamente complexo para o inteiro planeta”, escreveu em nota oficial.

Quem também se manifestou foi o premiê italiano Giuseppe Conte, através de sua conta no Twitter. “Parabéns ao povo americano e as suas instituições por uma notável participação de vitalidade democrática. Nós estamos prontos para trabalhar com o presidente eleito Joe Biden e fazer a nossa relação transatlântica mais forte. Os EUA podem contar com a Itália como um sólido aliado e um parceiro estratégico”, escreveu o primeiro-ministro.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, divulgou um comunicado no qual parabeniza Biden “calorosamente” e diz estar ansiosa por um encontro “o quanto antes”. “Os Estados Unidos e a União Europeia são aliados e amigos, nossos cidadãos compartilham laços profundos. […] Essa parceria sustentou a atual ordem internacional baseada em regras liberais e permanece um pilar de estabilidade, segurança e prosperidade nos dois lados do Atlântico”, ressaltou.

Donald Trump manteve uma relação turbulenta com a UE durante seus quatro anos de governo, incluindo desavenças na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e sobre o intercâmbio comercial entre os dois lados. Durante a campanha, Biden acusou o presidente de afastar aliados tradicionais, principalmente a Europa, em benefício da Rússia.

Aliado do atual presidente Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou para reconhecer a eleição do democrata Joe Biden. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), parabenizou Biden pela vitória e reforçou os laços de amizade e cooperação entre Brasil e EUA.

