Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Equipes do DMLU começaram a limpar a área externa Foto: Alex Rocha/PMPA

Foi suspensa, na manhã desta quinta-feira (23), a limpeza das áreas internas do Mercado Público, no Centro Histórico, devido à forte chuva que atinge Porto Alegre.

Os serviços incluem remoção do lodo por meio de hidrojateamento e auxílio de caminhão-pipa. Os serviços, realizados pela Stihl, também preveem a desinfecção do local e devem demorar cinco dias, com investimento de R$ 284 mil.

Em uma segunda etapa, os permissionários poderão avaliar os prejuízos e realizar o descarte de resíduos com auxílio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana). A terceira etapa prevê desinfecção da área térrea e a limpeza e desinfecção do piso superior.

“Vamos trabalhar com rapidez para devolver o Mercado Público aos mercadeiros e aos porto-alegrenses”, explica o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa. Equipes do DMLU fazem a limpeza da parte externa do prédio histórico. A água chegou a 1,70, acima do verificado na enchente de 1941.

2024-05-23