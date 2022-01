Leandro Mazzini Linha de frente

Por Leandro Mazzini | 28 de janeiro de 2022

Na linha de frente do combate à pandemia provocada pelo coronavírus, os hospitais ligados às universidades federais – que já agonizam – foram alvos da tesourada no orçamento para este ano. Os vetos do presidente Jair Bolsonaro (PL) preveem corte de R$ 100 milhões da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração das 50 unidades vinculadas a 35 universidades federais. Outra instituição imprescindível no combate à pandemia, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também foi atingida pela tesourada com corte de R$ 11 milhões.

Repúdio

Deputados e senadores que integram frentes parlamentares repudiam os cortes orçamentários e vão priorizar, na volta dos trabalhos legislativos em 2 de fevereiro, a cobrança por verbas suplementares para as áreas atingidas.

Sensibilidade

Presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) classifica o corte como absurdo: “Falta de sensibilidade. Ciência é prioridade e a vacina está aí para provar”.

Ensurdecedor

De um exportador brasileiro conhecedor da região, que visita a Rússia todo ano: o silêncio ensurdecedor de Xi Jinping, presidente da China, no caso Vladmir Putin x EUA sobre a crise na Ucrânia é um acordo inteligente dos líderes asiáticos. Putin vira o porta-voz e Xi segura o mercado.

Grita

Aliás, para empresários brasileiros que negociam há anos com a Ásia, faz sentido a grita de Putin sobre o avanço da OTAN, liderada pelos EUA, na região historicamente de ingerência russa (antes soviética).

Analogia

Uma analogia mais popular: é como grilagem na roça. Cada um tem suas glebas e negócios rurais há décadas. Mas um vizinho avança a cerca para seu quintal, em conluio com contato no cartório para esquentar papéis. É o que os EUA fazem usando a OTAN, na visão de Putin. Já os americanos acusam o presidente russo de ameaçar nação independente e violar direitos humanos na região.

Sondado

O senador Reguffe, eleito pelo PDT/DF e atualmente no Podemos, foi sondado pelo União pelo Brasil para ser pré-candidato a governador do DF.

Piada pronta

Perfil do partido Patriotas lançou enquete infeliz no Twitter, levou uma surra digital e complementou com uma resposta hilariante. Perguntou quão vai fazer falta o discurso do falecido filósofo de ultradireita Olavo de Carvalho. Mais de 97% indicaram que não o fará.

Em massa

Após vergonha, para não desagradar a Bolsonaro, o Patriotas publicou que estava com dificuldades de computar os numerosos votos em massa a favor do pensamento Olavista.

Positivo

O posto de testagem de Covid-19 do Aeroporto de Recife ficou fechado nesta semana. Todos os técnicos testaram positivo. À Coluna, a Secretaria de Saúde de Pernambuco posiciona que o serviço foi normalizado ontem. Mas não informa quantos técnicos foram infectados nos últimos 30 dias.

Prejuízos

Os prejuízos causados pelas chuvas no Brasil entre 2017 e 2022 ultrapassam R$ 55,5 bilhões, mostra pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM). O período chuvoso de 2019/2020 foi o que mais apresentou número de casas danificadas e ou destruídas, somando 143.602.

ESPLANADEIRA

# Lançada em junho de 2020, a plataforma e-Notariado permite a prática de atos notariais em meio eletrônico, entre eles as escrituras de compra e venda, doação e permuta de bens imóveis.

# Medida Provisória 1098/22, publicada ontem, autoriza o Brasil a retaliar países em disputas paralisadas na OMC.

# Lhays Macedo é a dubladora da personagem Carlota da novela mexicana “Se Nos Deixam”, lançada no SBT.

# Bluefit amplia rede e aposta no segmento de franquias para 2022.

# Prislla Dj toca hoje no evento ‘Um Wine Lounge’, no restaurante Um Gastronomia, no Rio.

# Enerzee participa, nos dias 2 e 3 de fevereiro, da Expo Cocari, no Paraná. # Estudantes do Colégio Pedro II e da Cultura Inglesa foram selecionados para evento da ONU na Universidade de Harvard.

