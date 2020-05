Acontece Live aborda atuações do voluntariado no combate à violência contra a mulher durante a pandemia

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Sesc RS)

O Sesc Santa Maria vai promover, nesta segunda-feira (25), um debate importante sobre a violência contra a mulher e o papel do voluntariado neste momento de pandemia do novo coronavírus. O bate-papo será transmitido ao vivo pelo Facebook, às 16h, e contará com a participação da advogada Tais Lora, da assistente social Marcia Reny Soares e da enfermeira Taís Tassinari.

Com o tema Voluntariado no Combate à Violência Contra Mulher e os Desafios Frente à Covid-19, o encontro virtual tem como objetivo apresentar as novas formas de atuação dos voluntários que surgiram neste cenário. A participação é gratuita e os espectadores poderão interagir com as ministrantes com o envio de questionamentos.

