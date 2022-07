Seleção Na estreia, Brasil goleia a Argentina por 4 a 0 na Copa América Feminina

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











As brasileiras lideram o Grupo B, com 3 pontos. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil goleou a Argentina por 4 a o em sua estreia na Copa América Feminina, na noite deste sábado (9). Os gols foram marcados por Adriana, duas vezes, Bia Zaneratto e Debinha. As brasileiras lideram o Grupo B, com 3 pontos.

O próximo desafio da equipe comandada por Pia Sundhage será às 18h desta terça-feira (12), contra o Uruguai, no Estádio Centenário de Armenia, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio. As uruguaias também atuaram neste sábado e foram derrotadas pela Venezuela por 1 a 0.

Jogo

A primeira etapa do clássico sul-americano começou fria. O Brasil tentava ter o controle do jogo e ficar com a posse de bola, mas não oferecia grande perigo para as argentinas, que também não abriam mão de se defenderem. Aos poucos, a seleção brasileira foi encontrando os espaços na defesa adversária, principalmente com Bia Zaneratto.

Aos 28 minutos, a camisa 16 achou lindo passe para Tamires, que foi na linha de fundo e cruzou para Adriana só empurrar para o fundo das redes, colocando o Brasil à frente no placar. Oito minutos depois, a própria Bia antecipou o cruzamento de Fê Palermo, sofreu o pênalti e converteu em bela cobrança para ampliar o marcador.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, sem muitas emoções. O Brasil seguia com a posse de bola e a Argentina com as linhas baixas com medo de um prejuízo maior. Aos 12 minutos, mais uma vez dos pés de Bia Zaneratto, saiu o lance do terceiro gol brasileiro. A atacante enfiou linda bola para Adriana, que saiu de frente para o gol, driblou a goleira e tocou para marcar o segundo dela e o terceiro da seleção brasileira na partida.

Depois disso, a técnica Pia promoveu algumas alterações, entre elas a entrada de Debinha. Minutos depois de pisar em campo, Duda Sampaio lançou linda bola para a camisa 9, que tirou da goleira e marcou para dar números finais ao jogo: Brasil 4 a 0 Argentina.

Ficha técnica

— Brasil: Lorena, Fernanda (Letícia), Rafaelle, Tainara (Antonia), Tamires, Angelina (Debinha), Ary (Duda Sampaio), Adriana, Kerolin, B. Zaneratto e Gio (Duda Santos). Técnica: Pia Sundhage

— Argentina: Vanina Correa, Julieta Cruz (Marina Delgado), Agustina Barroso, Aldana Cometti, Eliana Stábile, Ruth Bravo (Estafanía Banini), Daiana Falfán (Vanesa Santana), Romina Núñez, Florencia Bonsegundo, Yamila Rodríguez (Sophia Braun), Mariana Larroquette (Érica Lonigro ). Técnico: Germán Portanova

— Arbitragem: Maria Belén Carvajal (CHI), auxiliada por Loreto Toloza (CHI) e Cindy Farfan (BOL).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção