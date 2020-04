Acontece Loja de artigos esportivos transmite treinos grátis e ao vivo para estimular exercícios em casa

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

É recomendada a prática de exercícios físicos em casa durante a pandemia de coronavírus. (Foto: Reprodução)

A Centauro está promovendo treinos diários, ao vivo e gratuitos em seu canal do Instagram. Conduzidas por um grupo de profissionais de educação física, credenciados, as aulas têm o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, mesmo diante da pandemia de coronavírus, que tornou necessária a permanência das pessoas em suas casas. Os treinos têm duração de aproximadamente 30 minutos, e trazem um momento especial de cuidados com a saúde e descompressão, já que o esporte é um grande agente transformador da vida das pessoas, e pode contribuir positivamente no atual cenário.

O programa acontece diariamente, em diferentes horários. Os interessados podem conferir no Instagram e no Facebook da Centauro toda agenda de treinos do dia seguinte, as modalidades que serão oferecidas e o perfil do profissional que conduzirá cada atividade. Além disso, a marca oferece 15% de desconto e frete grátis em produtos que ajudam na prática de exercícios em casa, como colchonetes, faixas elásticas e halteres.

