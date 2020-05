Dicas de O Sul Loja on-line tem foco em produtos de design independente

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Foto: Divulgação

A OPEN Feira de Design acaba de lançar a OPEN Design Store. O e-commerce funciona como uma plataforma para marcas do design independente. A operação com, aproximadamente 20 marcas locais, oferece um variado mix de produtos. O conceito norteador da iniciativa segue o propósito da feira: “design para todos”, entregar ao consumidor variedade de preços e de perfis de produtos facilitando o acesso a marcas de design autoral.

Um dos grandes diferenciais da OPEN Feira de Design é o incentivo ao mercado do design independente. A partir da preocupação com a impossibilidade de realizar seus eventos neste período devido à pandemia do coronavírus e seguindo a proposta de multiplicar seus canais de vendas, decidiu, então, antecipar um novo formato, que já estava em pauta: a feira em versão on-line.

“Nesse contexto atual de pandemia do coronavírus, nossos expositores estão sem uma fonte de renda importante para seus negócios, que é a venda presencial nas feiras. Com a OPEN Store, conseguimos oferecer os mesmos produtos que o cliente encontra na feira, com foco em design independente, produtos de alta qualidade, feitos no Brasil de forma artesanal, estimulando o consumo consciente e com contato direto com o produtor. Comprar de marcas locais é apoiar uma cadeia produtiva que começa na origem da matéria-prima e na valorização da mão-de-obra e termina no estímulo à economia nacional” afirma Camila Farina, diretora da produtora cultural Maria Cultura e curadora da OPEN Feira de Design.

Sem perder a essência, o marketplace segue a qualidade curatorial da feira. O consumidor tem acesso a peças únicas, de design original, fabricação manual e com cuidados relativos à origem de matéria prima e sistemas de produção que busquem não agredir o meio ambiente.

Entre as marcas disponíveis na plataforma estão nomes como a Squame, da designer de moda Beta Abrantes, as peças super originais em prata e resina da joalheira Cláudia Casaccia e os acessórios produzidos artesanalmente em lã feltrada e resíduos de couro da Dona Rufina. Além disso, marcas de aromas e tratamento, como a Vegana Ateliê do Químico ou para quem quer decorar sua casa, como a autêntica Reveste, que oferece roupas para “vestir a casa” com muita qualidade e estilo. Não faltam também opções para os pequenos e para os pais que buscam moda autêntica.

A iniciativa, que começou recebendo marcas regionais do Rio Grande do Sul, busca um crescimento para também atender o mercado nacional ainda neste ano, recebendo designers e pequenos empreendedores do Brasil inteiro.

A OPEN é a primeira e maior feira de design independente de Porto Alegre, já reuniu em mais de 40 edições cerca de mil expositores e um público superior a 100 mil pessoas. A feira teve sua primeira edição em dezembro de 2015.

Site da OPEN Design Store: https://www.opendesignstore.com.br

Site da OPEN Feira de Design: https://www.openfeiradesign.com/

Instagram: instagram.com/open_feiradedesign

Facebook: facebook.com/openfeiradesign

