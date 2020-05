Dicas de O Sul Semana dos Museus tem programação virtual no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Margs localiza-se na Praça da Alfândega Foto: Raul Holtz/Divulgação/Margs Margs localiza-se na Praça da Alfândega. (Foto: Raul Holtz/Divulgação/Margs) Foto: Raul Holtz/Divulgação/Margs

Nesta segunda-feira (18), é celebrado o Dia Internacional dos Museus. No Rio Grande do Sul, museus vinculados à Secretaria da Cultura terão programação comemorativa. As agendas serão realizadas por meio de lives, uma tendência em tempos de distanciamento social. Confira a programação:

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (Rua dos Andradas, 959, Porto Alegre)

18 de maio, 17h

Live do seminário “Cultura, museus e comunicação no pós-Covid-19”, com a participação do Museu da República (RJ). Assista em: @visitemusecom e @museudarepublica

20 de maio, 14h

Live em parceria com UFRGS, Museu da História da Medicina, IAB-RS, Museu Julio de Castilhos e Sistema Estadual de Museus (SEM)

Em debate: “Conservação e contaminação de bens culturais por coronavírus”

Assista em https://mconf.ufrgs.br/events/conservacao-de-acervos-e-contaminacao-pelo-novo-coronavirus

20 de maio, 17h

Live do seminário “Cultura, museus e comunicação no pós-Covid-19″, com a participação do projeto Acervo Multimídia de Arqueologia e Antropologia. Assista no Instagram (@visitemusecom) e no Facebook (@amaacervos)

22 de maio, 17h

Live do seminário “Cultura, museus e comunicação no pós-Covid-19”, com a participação do Theatro São Pedro. Assista no Instagram (@visitemusecom)

Museu Julio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1.205, Porto Alegre)

A partir desta segunda, a instituição lança a série de vídeos “Conhecendo o acervo”, referente à história das peças do acervo do museu. Assista no Facebook (facebook.com/MuseuJulioDeCastilhos) e no Instagram (@museu.julio.de.castilhos)

Margs (Praça da Alfândega, s/nº, Porto Alegre)

A partir desta segunda, apresenta o projeto “Quiz do Margs”, em que contará a história do museu, sua criação, história da primeira sede, estruturação do acervo, mudança definitiva para o atual prédio (Praça da Alfândega) e memórias que o espaço urbano guarda. Assista no Facebook (https://www.facebook.com/museumargs) e no Instagram (@museumargs)

Museu de Arte Contemporânea (rua dos Andradas, 736/3º andar, sala A3, Porto Alegre)

A partir desta segunda, a instituição publica no Instagram o resultado da pesquisa “Mulheres no acervo do Macrs”. Assista no Instagram (@contemporanears)

Museu Antropológico do RS (rua Sete de Setembro, 1.020/2º andar, Porto Alegre)

De 18 a 22 de maior, o museu fará postagens abordando história, acervo e exposições da instituição. Assista no Facebook: https://www.facebook.com/antropologicodors/

Museu Histórico Farroupilha (Rua Coronel Pedroso, 77, Piratini)

A partir desta segunda, o museu lança o projeto “Relicário virtual”. A proposta é que os usuários de Facebook e Instagram publiquem fotos, receitas de família, contos, lendas ou poemas que se relacionem com a cultura gaúcha. Declamações, trovas e vídeos de dança também podem ser enviados. Participe no Facebook (www.facebook.com/pages/Museu-Hist%C3%B3rico-Farroupilha) e no Instagram (@museufarroupilha)

Museu Estadual do Carvão (rua Profª Silvana Narvaez, 61, Arroio dos Ratos)

A partir desta segunda, o museu compartilha em suas redes sociais as sínteses da “Série pesquisadores”, destacando conteúdos enviados por pesquisadores sobre o Arquivo Histórico da Mineração, além de fotos, vídeos e curiosidades da instituição. Assista no Facebook (www.facebook.com/museucarvao) e no Instagram (@museudocarvaooficial)

Museu Arqueológico do RS (ERS-20, Km 58, Taquara)

Nesta segunda, a instituição lança o “Repositório Marsul”, com publicações raras. A primeira publicação será o Boletim N 1 Marsul, de 1982. Assista no Facebook (facebook.com/museuarqueologicors)

Sistema Estadual de Museus (Av. Borges de Medeiros, 1.501/10º andar, Porto Alegre)

Nesta segunda, o SEM lança o Mapa dos Museus On-line, no site da Sedac (cultura.rs.gov.br). A semana também marca a formação do grupo de trabalho Museus do RS, com a participação de ICOM-Brasil, curso de Museologia e Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGMUSPA-UFRGS), Colegiado Setorial de Museus e representantes das sete regiões museológicas do Estado. Haverá sistematização de pesquisas, com o objetivo de mapear as formas de preparo, organização e equipamentos das instituições museológicas do RS.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul