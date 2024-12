Rio Grande do Sul Lote complementar do Aluguel Social e da Estadia Solidária beneficia famílias de 40 municípios do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Os recursos foram repassados aos fundos de assistência social de 40 municípios Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou, na terça-feira (17), o pagamento de um lote complementar do Aluguel Social e da Estadia Solidária, no valor de R$ 17.090.400,00. Os recursos foram repassados aos fundos de assistência social de 40 municípios. O repasse foi autorizado pela Portaria 180/2024, publicada no Diário Oficial do Estado.

São 7.121 famílias beneficiadas com R$ 2.400, que correspondem a R$ 400 pelo período de mais seis meses. O repasse estadual atenderá desabrigados ou desalojados em razão das enchentes de abril e maio, inscritos no CadÚnico (Cadastro Único), com renda per capita de até R$ 706, nas cidades em estado de calamidade; e de até R$ 218, nas cidades em situação de emergência, conforme regulamentação da Portaria 56/2024.

O valor do benefício deverá ser cofinanciado pelo município em 50%, no mínimo, e será destinado ao custeio da manutenção da vida cotidiana nas modalidades de aluguel social ou estadia solidária — esta última apenas enquanto a família estiver acolhida na residência de terceiros. Até o momento, os recursos repassados pelo governo gaúcho para o cofinanciamento somam R$ 37.118.400,00.

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro. A sociedade também participa por meio do Conselho do Plano Rio Grande, que tem 182 representações do Poder Público e da população, incluindo pessoas atingidas pelas enchentes.

A academia está representada pelo Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, sendo um órgão colegiado com atribuições consultivas e propositivas.

Municípios contemplados:

Agudo

Antônio Prado

Arroio do Meio

Arroio do Tigre

Arroio Grande

Bom Retiro do Sul

Cachoeira do Sul

Canoas

Charqueadas

Colinas

Cruzeiro do Sul

Doutor Ricardo

Eldorado do Sul

Encantado

Esteio

Estrela

Faxinal do Soturno

Fontoura Xavier

General Câmara

Guaíba

Guaporé

Ibarama

Igrejinha

Lajeado

Mostardas

Muçum

Nova Palma

Novo Hamburgo

Porto Alegre

Restinga Sêca

Roca Sales

Santa Tereza

São José do Norte

São Leopoldo

São Sebastião do Caí

São Sepé

Sinimbu

Três Coroas

Triunfo

Venâncio Aires

