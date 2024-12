Economia Ministro da Fazenda afirma estar confiante de que o pacote fiscal não será “desidratado” no Congresso

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Segundo o ministro Fernando Haddad, a escala da contenção de gastos deve ser mantida Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (18) que o governo está fazendo a parte dele em enviar ao Congresso medidas de retenção de gastos e garantir que elas não sejam “desidratadas”.

“Até aqui [as mudanças nos projetos] não são de grande monta. Nós estamos confiantes que não vai haver desidratação pelas conversas mantidas nesses dias”, disse.

Segundo Haddad, a escala da contenção de gastos deve ser mantida. “É importante manter isso num patamar próximo do desejo do Executivo, para que não haja a desidratação das medidas. Tudo o que precisamos é garantir receita e despesa para cumprir as metas pretendidas”, afirmou.

O ministro deu a declaração a jornalistas quando estava a caminho de um almoço com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Segundo Haddad, eles conversarão sobre a “hora limite” que o legislativo precisa receber as medidas para sejam votadas até sexta-feira.

“Vou conversar agora com Pacheco para ver a hora limite de ele receber as medidas para conseguir votar até amanha ou no máximo sexta-feira para poder fechar o orçamento também, que depende dessas medidas”, disse.

