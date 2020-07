Celebridades Luana Piovani explica fim de namoro com Ofek Malka: “Tempo e distância foram cruéis”

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Piovani e Malka se conheceram em julho de 2019 e assumiram o relacionamento em agosto do mesmo ano Foto: Divulgação Piovani e Malka se conheceram em julho de 2019 e assumiram o relacionamento em agosto do mesmo ano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Luana Piovani está solteira. A atriz confirmou o fim do namoro com o jogador de basquete israelense Ofek Malka. Segundo a atriz, o tempo e a distância pesaram na decisão.

“Foram seis meses sem se ver… Eu cheia de B.O. aqui, tive que eliminar tudo que estava aumentando a minha ansiedade e angustia”, contou nas redes sociais. Piovani e Malka se conheceram em julho de 2019 e assumiram o relacionamento em agosto do mesmo ano. Na época, Luana rebateu a mensagem de uma internauta, que falou da diferença de idade de quase 20 anos entre o casal.

Luana viajava esporadicamente a Israel para reencontrar o Ofek. No Dia dos Namorados, 12 de junho, Piovani comentou as dificuldades de se relacionar com uma pessoa que vive em um país distante de Portugal e relatou como estava lidando com a saudade do então namorado.

Um pouco antes, o atleta chegou a fazer um pedido de casamento e a apresentadora tinha aceitado. “Nos falamos, mas já não somos mais namorados. Estava me matando acordar todos dias sem notícias de encontro. O tempo e a distância foram cruéis… Mais uma medalha no meu peito. Sigamos”, completou neste domingo (12).

Morando em Portugal com os filhos, Luana contou que era difícil ser cidadã brasileira, por conta das demandas políticas e sociais do país, De acordo com a artista, ela não tinha mais tempo para postar foto bonita de biquíni. O comentário repercutiu na internet e a atriz explicou seu posicionamento. “Falei e não me arrependo. Falaria de novo, porque é exatamente o que penso. É simples assim, dá muito trabalho ser cidadã no Brasil…”, disse.

Piovani continuou expondo o seu ponto de vista durante transmissão de vídeo no “Se Joga”. “Me sentia muito responsável, porque me sentia mal em ter uma vida tão privilegiada… Tinha que usufruir da minha voz para fazer com que a gente crie uma consciência. Acho que a rede social deve ser usada para gerar uma voz”, declarou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades