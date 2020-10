Magazine Luciano Huck e Angélica celebram 16 anos, e ele diz: “Melhor escolha”

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Angelica no casamento com Luciano Huck. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Luciano Huck usou seu Instagram na manhã desta sexta-feira (30) para celebrar os 16 anos do casamento com Angélica. O apresentador fez uma declaração de amor para a apresentadora, que é mãe de seus três filhos, Joaquim, de 15 anos, Benício, de 12 anos, e Eva, de 8 anos.

“Esta foto registra a melhor escolha da minha vida; casar com ela. Lá se vão 16 anos, o mundo mudou e eu também. Para mim, a mulher mais incrível, sensata e sensível, inteligente e divertida, talentosa e equilibrada, e a gargalhada mais gostosa do planeta. Ela me faz tão bem, que me ajuda a tentar ser melhor hoje do que eu era ontem. Amor infinito”, escreveu ele.

Para celebrar a data especial, o casal se hospedou no mesmo hotel em que o amor dos dois começou, no Belmond Copacabana Palace. “Onde tudo começou”, postou Angélica da suíte cobertura, uma das maiores do hotel, onde eles foram recebidos com champanhe e fotos do casal espalhadas em porta-retratos pelo quarto.

“Amar é confiar em alguém, estar ao lado de alguém, estar pronto a ouvir com o coração generoso por nenhuma outra razão que não o amor. Nosso encontro é especial, é lindo, é forte. Te amo bravamente”, se declarou ela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine