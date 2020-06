Celebridades Ludmilla expõe áudio de conversa com Anitta e afirma: “Quero distância”

13 de junho de 2020

Ludmilla divulgou em sua rede social algumas conversas que teve com Anitta após a "Poderosa" lhe cutucar em programa de televisão

Ludmilla pediu que Anitta não citasse mais seu nome ao expor áudios de conversas entre as duas. O desabafo da mulher de Brunna Gonçalves, para quem se declarou no Dia dos Namorados (12), aconteceu um dia após a “Poderosa” alfinetá-la em programa de TV. “Lógico que ela foi dar em cima de mulher também, né? Pegou a bailarina, deve ter sido para imitar a Ludmilla”, disparou a namorada de Gui Araújo citando a dançarina Ohana Lefundes.

Nas gravações, Anitta afirma que o funk só ganhou projeção mundial por conta de suas viagens internacionais. “Quando a sua namorada tuíta falando que ‘Isso sim é levar o funk para o mundo’, quem colocou sua música lá no evento da Rihanna foi um amigo meu”, diz a “Poderosa” para Brunna citando a música “Onda Diferente”, que em 2019 gerou atrito entre as funkeiras.

E a intérprete de “Bang” acrescenta. “A razão pela qual tem tanto gringo, artista e etc., interessado em funk, os remix de Bumbum Tantã, de várias coisas, foi porque eu passei mais de cinco anos da minha vida, quatro anos da minha vida viajando, deixando de ganhar dinheiro, enquanto todo mundo estava no Brasil, fazendo dinheiro, show ou curtindo a vida, tendo folga, tendo férias. Isso tudo, durante todo esse tempo que as pessoas estavam fazendo isso, eu estava viajando para fazer as pessoas conhecerem o funk”, apontou.

Depois, Ludmilla exibiu um print no qual Anitta diz não conhecer o DJ em questão. “No print, ela fala que não conhece o DJ. Mas para mim ela diz que foi ela que botou minha música para botar lá. Mais uma mentira dela!”, disparou a funkeira, que com a mulher planeja aumentar a família. A intérprete de “É Hoje” postou ainda outras mensagens direcionadas à namorada de Gui Araújo. “Ela me fez muito mal. Vocês não têm noção”, escreveu.

