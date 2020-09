Celebridades Luísa Sonza é atacada em post antigo com Whindersson Nunes: “Apaga isso”

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Post feito em fevereiro deste ano em seu Intagram em que aparecia ao lado do então marido, Whindersson Nunes, deu o que falar Foto: Reprodução/Instagram Post feito em fevereiro deste ano em seu Intagram em que aparecia ao lado do então marido, Whindersson Nunes, deu o que falar. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza recebeu uma série de ataques em um post feito em fevereiro deste ano em seu Intagram em que aparecia ao lado do então marido, Whindersson Nunes. Internautas mandaram ela apagar a foto e deixaram vários insultos para a cantora, que desagradou muitas pessoas ao assumir seu namoro com Vitão.

“Apaga isso sua ridícula”, disse um internauta. “Escrota! Apaga essa foto”, criticou outra pessoa. “Cara de pau”, comentou outra pessoa.

Luísa foi acusada por algumas pessoas de ter traído o ex-marido, Whindersson Nunes com Vitão. A cantora e o humorista anunciaram o fim do casamento em abril deste ano. Meses depois, começaram os rumores de que ela estaria namorando Vitão. A confirmação do romance aconteceu na semana passada.

Em sua rede social, Luísa negou os rumores de que teria traído Whindersson com Vitão. “Eu queria que as pessoas me conhecessem, eu tinha essa sede de mostrar que eu era uma pessoa correta, que eu tenho caráter. Mas quando eu entendi que ninguém estava nem aí para o que eu tinha que dizer ou não… Acho que me libertei. Para mim, não me interessa mais o que você pensa, o que você acha ou não de mim. Eu sei da minha verdade e eu não acho que eu tenho que dar satisfação, nem me justificar sobre coisas que eu nunca fiz e nem faria com um ser humano. Não deem atenção para essas pessoas. Elas nunca deram atenção para mim. Nunca quiseram escutar meu lado ou o que eu tenho para dizer”, continuou Luísa.

