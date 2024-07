Geral Lula diz que o imposto sobre herança no Brasil “é nada”

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O chefe do Executivo declarou que a cobrança de imposto atual não incentiva doações de patrimônio para áreas como a educação. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa terça-feira (23) que o imposto sobre herança no Brasil é “nada”. O chefe do Executivo declarou que a cobrança de imposto atual não incentiva doações de patrimônio para áreas como a educação.

Em comparação, Lula mencionou que nos Estados Unidos, devido a impostos maiores sobre heranças, empresários costumam realizar doações para universidades e institutos.

“Nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para universidade, para institutos, para laboratórios. Aqui no Brasil você não tem [isso]. Não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada. É só 4%”, disse.

O chefe do Executivo discursou no evento de 10 anos de atividades do Campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em Buri (SP). O campus foi criado após o escritor Raduan Nassar doar parte do terreno de sua fazenda para a construção da universidade.

“Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga se imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para herdeiros, 40% era para imposto”, disse.

A alíquota do imposto sobre herança no Brasil varia de acordo com a unidade da federação, com limite máximo de 8%. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota única aplicada é de 4%. Nos Estados Unidos, a taxa também varia e pode chegar a 40%.

Na Câmara dos Deputados, o segundo grupo de trabalho sobre a regulamentação da reforma tributária propôs a cobrança de imposto sobre herança de previdência privada complementar, medida que havia sido descartada pelo governo anteriormente.

O texto prevê a tributação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre planos de previdência privada, incluindo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

O setor, representado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), é crítico da mudança incluída pelos deputados e a avalia como um “desserviço”.

O parecer sobre o projeto ainda será votado no plenário e pode passar por mudanças. Se for aprovado na Câmara, o texto seguirá para a análise do Senado.

No evento, Lula anunciou o investimento de R$ 79,3 milhões para a Universidade Federal de São Carlos. O valor integra uma série de recursos do Governo Federal para consolidação da universidade, por meio do Novo PAC.

“A minha obsessão é permitir que todas as pessoas deste país, nascidas dentro desses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que tenham o nosso sangue, o nosso DNA, tenham o direito de estudar, o direito de ter oportunidade, de fazer um curso profissional, de fazer um curso técnico e de virar doutor ou doutora”, destacou o presidente na solenidade.

Lula também ressaltou o plano de construção de novos institutos federais para dar mais oportunidades para a população brasileira acessar o ensino técnico e superior. “Quando eu terminar o meu governo, nós vamos ter 782 institutos federais para garantir que nesse país todo mundo tenha o direito de ter uma profissão, conhecimento e de tirar proveito da sua inteligência para aperfeiçoar o seu conhecimento, melhorar a produção do Brasil, melhorar cientificamente as coisas que nós fazemos, melhorar do ponto de vista tecnológico. Porque um país importante não é só aquele que exporta soja, milho e minério de ferro, é aquele que exporta inteligência, conhecimento e gente para produzir coisas de valor agregado. É com esse país que eu sonho”, disse. As informações são da CNN e do Palácio do Planalto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-o-imposto-sobre-heranca-no-brasil-e-nada/

Lula diz que o imposto sobre herança no Brasil “é nada”

2024-07-23