Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Dessa forma, Lula poderá comparecer à cúpula do G20, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Dessa forma, Lula poderá comparecer à cúpula do G20, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por novos exames na manhã de domingo (10), em Brasília, para monitorar sua recuperação após sofrer um acidente doméstico em 19 de outubro. A equipe médica, chefiada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, informou que houve uma “melhora” no quadro, e que o presidente está liberado para viajar.

“Ele permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea”, diz o comunicado.

Dessa forma, Lula poderá comparecer à cúpula do G20, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. O presidente brasileiro é quem comandará a reunião deste ano do organismo internacional que reúne as 20 maiores economias do mundo, além de dois blocos econômicos (União Europeia e União Africana). O Brasil comanda o G20 neste ano e definiu três eixos centrais de discussão:

– Inclusão social e combate à fome e à pobreza;

– Transição energética e desenvolvimento sustentável;

– Reforma da governança global.

Além da cúpula de líderes do G20, o Rio de Janeiro também vai sediar a partir da próxima semana o chamado G20 Social, iniciativa do governo brasileiro para discutir, entre outros pontos, o combate à fome e à miséria.

Há três semanas, o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e bateu a região da nuca. Nesse domingo, Lula foi avaliado por vários especialistas. Entre eles, o cardiologista Roberto Kalil Filho, que veio para Brasília para realizar a consulta, um neurologista e um neurocirurgião.

O boletim do hospital diz ainda que o presidente continuará a ser assistido pela equipe médica. Desde que sofreu o acidente, Lula vem sendo submetido a exames no Hospital Sírio Libanês, o mais recente deles ocorreu no domingo passado.

Logo após o acidente, o presidente precisou levar cinco pontos e realizou exames de imagem no sábado, na terça-feira (22) e na sexta-feira (25). Na segunda-feira (28), voltou ao médico para retirar os pontos.

Na quinta-feira (31), também refez exames. O boletim da equipe médica que cuida do presidente indicou estabilidade no quadro de saúde do petista, mas afirmou que ele deveria seguir trabalhando em Brasília e continuar o acompanhamento.

Os exames feitos no dia 3 de novembro, por sua vez, também apontaram estabilidade no quadro, e os médicos reforçaram que o presidente mantivesse a rotina. Mas, até então, Lula não estava liberado para viajar. O presidente, que precisou cancelar viagens internacionais por causa do acidente, retomou a rotina de trabalho no Palácio da Alvorada e cumpre agendas esporádicas no Planalto, sede do Executivo.

Lula, que completou 79 anos em 27 de outubro, cancelou viagens à Rússia (Brics), Colômbia (COP da Biodiversidade) e Azerbaijão (COP 29).

