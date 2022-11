Política Lula intensifica aproximação com líderes estrangeiros no início da transição de governo

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Desde que venceu as eleições, Lula conversou com mais de 30 autoridades internacionais Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Desde que venceu as eleições, Lula conversou com mais de 30 autoridades internacionais. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou o contato com líderes estrangeiros nos primeiros dias da transição de governo. Desde que venceu as eleições, Lula dialogou com pouco mais de 30 autoridades internacionais.

Outras dez, que já solicitaram conversas com o petista, devem ser atendidas nos próximos dias. Lula falou por telefone, na terça-feira (08), com Pedro Castillo, presidente do Peru; Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina; Mark Rute, primeiro-ministro da Holanda; Rodrigo Chaves, presidente da Costa Rica; e Josep Borrell, alto comissário da União Europeia.

O presidente eleito afirmou, nas suas redes sociais, que tratou nas conversas sobre os desafios do Brasil e do mundo na questão climática. Lula disse ter reafirmado o compromisso em busca da justiça social e do combate à pobreza.

O petista deve priorizar a reaproximação com líderes estrangeiras no seu primeiro ano de governo. A ideia é que ele faça um giro internacional nos primeiros meses da gestão. Antes mesmo de tomar posse, Lula irá para o Egito, onde participará da 27ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas, a COP27, em Sharm el-Sheikh.

Há a expectativa de que Lula viaje ainda neste ano à Argentina para se reunir com o presidente Alberto Fernández, aliado do petista. Os dois se encontraram em São Paulo um dia após a vitória de Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política